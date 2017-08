Svizzera, frana al confine con Lombardia: circa 100 le persone evacuate

MILANO, 23 AGOSTO - Una frana in Val Bregaglia, in Svizzera, al confine con la Lombardia, ha causato il crollo di Pizzo Cengalo e di diverse baite, portando inoltre all’evacuazione di circa 100 persone. Sono stati allontanati diversi abitanti delle città vicine come Bondo, Promontogno, Sottoponte, Spino e alcuni turisti presenti in campeggio.

E’ stata inoltre chiusa la strada cantonale tra Stampa e Castasegna, mentre restanno garantiti i collegamenti con la Valchiavenna attraverso i passi del Bernina e dello Spluga. Si è provveduto ad operare soccorso nei confronti degli escursionisti, che erano rimasti intrappolati a causa dell’accaduto. La sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, si è detta tuttavia preoccupata per gli escursionisti e «per la Val Bondasca». Non si registrano invece feriti, mentre dal web cominciano a comparire le prime immagini su quanto sta accadendo.

foto da: tvsvizzera.it

Cosimo Cataleta