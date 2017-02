Svizzera: referendum naturalizzazione agevolata, vince il sì con il 60%

GINEVRA, 13 FEBBRAIO – La Svizzera ha deciso, la naturalizzazione agevolata per gli immigrati di terza generazione è stata approvata. Sarà quindi più facile ottenere l'ambito passaporto elvetico per i nipoti di immigrati, nati e cresciuti in Svizzera.

Secondo i dati ufficiali, la percentuale di SI è stata del 60,4%, con la maggioranza dei cantoni (dei 26 Stati federati, solo sette si sono opposti).L'iniziativa era stata presentata dal Consiglio federale, e consentirà a circa 25mila giovani, perlopiù originari di Italia, Turchia e Paesi dei Balcani, di chiedere la cittadinanza svizzera, che si stima potrebbe essere concessa a circa 2.300 persone all'anno.

Per poterne beneficiare, gli stranieri dovranno essere nati sul territorio elvetico, avere meno di 25 anni, detenere un permesso di domicilio e aver frequentato almeno 5 anni di scuola dell'obbligo in Svizzera. Inoltre, almeno uno dei genitori ed uno dei nonni devono aver soggiornato in Svizzera.

Le nuove disposizioni potrebbero quindi entrare in vigore l'anno prossimo insieme alle modifiche della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, che prevedono in generale requisiti più severi per le naturalizzazioni.

È la prima volta che gli svizzeri appoggiano una modifica costituzionale su questi temi e succede dopo che in passato due volte, i cittadini hanno respinto progetti analoghi in referendum.

Gli Svizzeri hanno infine approvato con il 61,9% di Sì la creazione di un Fondo per finanziare le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.





Giulia Piemontese





(immagine da: senzafrontiere.noblogs.org)