Svizzera, scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Avvertita anche in Lombardia

GLARONA, 7 MARZO - Ieri sera, alle 21.12, è stata registrata una scossa di terremoto in Svizzera di magnitudo 4.4 della scala Richter. Il sisma è stato avvertito anche a Lecco, Como, Milano e Varese.

L'epicentro, secondo il Centro Geofisico Prealpino, è stato registrato ad Altdorf e Glarona, nel cantone Uri. La zona si trova a circa sessanta chilometri di distanza dal confine con l'Italia.

Secondo le prime rilevazioni, a distanza di ore, non ci sarebbero danni a cose o persone, in quanto la portata del sisma non è stato così forte da permettere il danneggiamento degli edifici.

La centrale operativa regionale della Protezione Civile ha dichiarato di aver ricevuto moltissime segnalazioni da Lecco, Como, Bergamo e Milano.

Intorno alle 23, a distanza di due ore dalla prima, è stata avvertita una secondo scossa, di entità decisamente inferiore.

Si tratta di un avvenimento molto insolito, in quanto la Svizzera e il Nord Italia non sono considerate zone sismiche.

Chiara Fossati

immagine da www.meteoweb.it