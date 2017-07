Svizzera, uomo armato di motosega ferisce 5 persone

SCIAFFUSA, 24 LUGLIO - Nella città svizzera cinque persone sono state ferite da un uomo armato di motosega. Due delle persone colpite sono rimaste ferite in modo grave. Secondo la polizia non si tratterebbe di un attacco terroristico.

Le forze speciali sono impegnate in una caccia all’uomo per fermare l’assalitore: gran parte della zona è inaccessibile e due elicotteri si sono alzati in volo. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che l’aggressore è stato identificato: è alto un metro e novanta, è calvo e ha un aspetto trasandato. Si è dato alla fuga a bordo di una Volkswagen Caddy bianca, che è già stata ritrovata dagli investigatori.

L’attacco era scattato intorno alle ore 10 e 40 quando l’uomo è entrato in un edificio che ospita diversi uffici, dirigendosi in quello che ospita una filiale dell’assicurazione Css. È lì che ha aggredito a colpi di motosega cinque persone. “Le due persone ferite in modo grave e ricoverate in ospedale erano nostri collaboratori”, ha detto una portavoce della cassa malattia Css.

Entrambi hanno subito interventi chirurgici, ma “non conosciamo le loro condizioni”. Non è al momento chiaro chi siano le tre persone ferite in modo meno grave. “Stiamo verificando se fossero nostri clienti”, ha detto la portavoce. Restano ignoti i motivi del gesto.

Maria Azzarello