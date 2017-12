Svolta Ryanair: la compagnia aerea riconoscerà i sindacati per scongiurare scioperi

DUBLINO, 15 DICEMBRE - Prima storica apertura di Ryanair verso i sindacati. La compagnia aerea irlandese ha annunciato di aver scritto ai sindacati dei piloti di Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, invitandoli a colloqui per riconoscerli come organi rappresentativi in ognuno dei questi Paesi, purché istituiscano delle commissioni che si occupino delle questioni della compagnia.

Lo comunica, in una nota, la stessa compagnia di Michael O’Leary: "Ryanair - si legge - cambierà la sua politica di lunga data di non riconoscere i sindacati al fine di evitare qualsiasi minaccia di interruzione del servizio ai suoi clienti e ai suoi voli da parte dei sindacati dei piloti durante la settimana di Natale. Ryanair ora chiede di interrompere le azioni minacciate per mercoledì 20 dicembre prossimo, «in modo che i nostri clienti possano aspettarsi di tornare a casa per Natale senza la minaccia o la preoccupazione" di scioperi.

Intanto oggi è in corso lo sciopero di quattro ore in Italia indetto da Anpac e Fit-Cisl a cui potrebbero partecipare i lavoratori di Ryanair, anche se è difficile che ci siano adesioni dopo le minacce dell’azienda nei confronti dei piloti e degli assistenti di volo, come raccontato sulle colonne de La Stampa nei giorni scorsi.

"Il riconoscimento dei sindacati - aggiunge O’Leary - rappresenta un cambiamento significativo per Ryanair, ma abbiamo portato già a compimento cambi radicali. Mettere i bisogni dei nostri clienti al primo posto ed evitare interruzioni ai loro voli di Natale è la ragione per cui noi adesso tratteremo attraverso sindacati nazionali riconosciuti e ci aspettiamo che queste strutture saranno concordate con i nostri piloti all’inizio del nuovo anno".

