Taglio abusivo di alberi a Nocera Tirinese: due denunce

NOCERA TERINESE (CZ), 26 APRILE - Avrebbero tagliato abusivamente circa 2.600 piante di alto fusto, con due chilometri e mezzo di piste e stradelle aperte senza autorizzazione e il furto di un centinaio di altre piante su un terreno di proprietà del Comune di Nocera Terinese. Le irregolarità sono state riscontrate su una superficie di venti ettari in località Carito-Lago, dai carabinieri forestali di Nocera Terinese e Serrastretta che hanno provveduto a denunciare due persone, il proprietario del bosco e un tecnico libero professionista.

Ai due sono state contestate violazioni in merito alla normativa in materia paesaggistica, urbanistico-edilizia e di vincolo idrogeologico. Per quanto riguarda il rispetto del vincolo idrogeologico, si è proceduto alla contestazione di violazioni amministrative per un importo complessivo di circa 88 mila euro.

I militari, dopo aver acquisito copia della documentazione esistente negli uffici della Regione Calabria, hanno proceduto ad una verifica tra quanto riportato negli atti e quanto effettivamente tagliato in bosco, rilevando le difformità. ha proceduto ad una minuziosa verifica e riscontro tra quanto riportato negli atti di progetto e quanto effettivamente e realmente tagliato in bosco.

