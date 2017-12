Scontro tra Di Maio e Renzi su taglio pensioni d\'oro

ROMA, 16 DICEMBRE – Diatriba tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico sulle cosiddette pensioni d’oro.

La discussione nasce da un annuncio promosso da Luigi Di Maio durante una trasmissione radiofonica. Il capo politico dei pentastellati ha promesso che, se andrà al governo, abolirà le pensioni d’oro con l’intento di recuperare i fondi necessari (circa 12 miliardi) per cancellare la riforma Fornero.

Matteo Renzi ha definito folle l’avance grillina. A contestare Di Maio anche l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano: "Dato che la matematica non è una opinione, per recuperare 12 miliardi bisognerebbe azzerare (non pagarle più) tutte le pensioni dai 5.500 euro lordi mensili in su, il cui ammontare lordo annuo corrisponde appunto a quella cifra, incluse le tasse già pagate allo Stato".

Poi il presidente del Pd, Matteo Orfini: "Credo che i numeri che ha dato di Maio su quanto produce siano assolutamente sballati come spesso gli capita. Per ridurre le pensioni d’oro sfonda una porta aperta, ma non è sufficiente a correggere gli errori della legge Fornero”. Il Movimento 5 stelle contrattacca tramite il suo ufficio comunicazione: "Quando parliamo di pensioni d'oro ci riferiamo a pensioni sopra i 5 mila euro nette", e spiega anche che la cifra di 12 miliardi detta ieri dal candidato premier del Movimento, Luigi Di Maio, "si riferisce a più anni".

“Renzi - aggiungono i 5 stelle - non faccia fakenews per distrarre dallo scandalo di bancopoli che colpisce Boschi e il suo partito”. Così su Facebook il segretario del Pd: “Continuo a insistere sui temi di merito per questa campagna elettorale: gli 80 euro ieri, le pensioni oggi, vedremo che cosa si inventeranno domani. Ma il punto è un altro - prosegue - noi in questi anni abbiamo fatto tanta fatica a rimettere il segno più nelle statistiche del Paese: il Pil, l’occupazione, la fiducia. E adesso davvero c’è qualcuno che vuole sciupare tutto affidando il governo a chi non riesce neanche a leggere i numeri di un bilancio? Andiamo avanti, amici. Avanti insieme”, chiosa.

Luna Isabella

(foto da firenze5stelle.it)