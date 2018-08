Taiwan: incendio in un ospedale, almeno 14 morti e 20 feriti

NUOVA TAIPEI, 13 AGOSTO – Il drammatico bilancio dell’incendio scoppiato nell’ospedale della più popolosa città dell’arcipelago di Taiwan è purtroppo soltanto provvisorio e conta al momento, secondo quanto risulta dai media locali, 14 vittime ufficiali e 20 feriti. Il rogo si sarebbe sviluppato intorno alle 4:30 del mattino al settimo piano della struttura medica, coinvolgendo circa 32 degenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, impiegando 76 mezzi e 208 unità, tuttavia le fiamme si erano già diffuse sull’intero piano dell’edificio, pertanto è servito più di un’ora per domarle. Il capo dei pompieri, Huang Te-Ching, ha smentito le prime indiscrezioni secondo cui il sistema antincendio non avrebbe funzionato correttamente, riportando ai giornalisti locali che “gli idranti e gli estintori funzionavano, ma purtroppo erano lontani dal punto in cui è iniziato l’incendio e quindi il rogo non si è estinto immediatamente”. Ovviamente il Capo del Governo William Lai ha annunciato di aver aperto subito un’inchiesta per far luce sulle cause del grave incidente e che il Ministero della Salute sta supervisionando gli sforzi dei soccorritori.

Si è partiti dall’acquisizione delle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza, alcune delle quali trasmesse anche dalle tv locali. Da esse si è per ora evinto soltanto che i dipendenti, medici ed infermieri, si sono improvvisamente accorti del rogo e si sono precipitati nelle stanze per evacuare i pazienti, portandoli nei corridoi dei piani inferiori in sedia a rotelle o addirittura in braccio. In ogni caso, alcuni pazienti che erano svegli avrebbero riferito ai propri parenti di aver sentito un’esplosione, dunque si sospetta che all’origine del focolaio possa esservi stata una fuga di gas oppure un’anomala esplosione di una bombola di ossigeno.

Gli 11 degenti che hanno riportato i traumi maggiori e che si trovano nelle condizioni più critiche sono stati trasportati in ambulanza in altre strutture sanitarie, in modo da offrire loro migliori cure. Il Presidente della Repubblica Tsai Ing-Wen – che si trova negli Stati Uniti per un vertice che coinvolge anche gli altri due alleati diplomatici di Taiwan, il Belize ed il Paraguay – ha voluto invece esprimere il suo profondo dolore per le vittime e la sua speranza che i feriti possano avere una migliore sorte.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: chinapost.nownews.com