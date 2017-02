Tajani incontra Merkel per discutere sugli obiettivi europei alle porte dei 60 anni dei Trattati

22 FEBBRAIO, ROMA - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha incontrato pochi giorni fa a Berlino Angela Merkel. "La cancelliera Merkel è la vera custode dei valori europei e tedeschi. Abbiamo avuto un proficuo incontro sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza, sull'immigrazione e sul commercio. Condividiamo la stessa volontà di avvicinare le istituzioni Ue ai cittadini europei e renderle più efficienti nel dare risposte concrete alle loro preoccupazioni". Così in una nota il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha descritto l’incontro.



Punto decisivo del dialogo è stato la necessarietà per il bene comune dell’UE di stabilire una “linea europea” che punti sul rapporto con i cittadini e sull’incentivazione dell’unione dei mercati. Uno degli obiettivi impellenti è quello di creare nuove opportunità commerciali in America latina e Messico.

Sul fronte migranti, la cancelliera e il presidente dell'Europarlamento hanno convenuto sull'urgenza di una politica per l'Africa: bisogna investire di più nel continente, non solo in termini di risorse finanziarie, ma anche nel trasferimento di know-how industriale e infrastrutture."Con il sessantesimo anniversario del Trattato di Roma alle porte, dobbiamo guardare al futuro e lavorare in questa direzione - sostiene Tajani -. Abbiamo inoltre concordato - aggiunge - sulla necessità di investire di più in Africa per il suo sviluppo e per meglio gestire i flussi migratori".