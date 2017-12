Talent scolastico "A Natale puoi..." al Liceo Sirleto Ospiti don Francesco e i cantanti Katie e Dany

CATANZARO, 20 DICEMBRE - Cresce l’attesa per concludere in festa l’anno solare a scuola. Giorno 22 dicembre 2017 alle ore 10,00, infatti, gli studenti del Liceo Classico Paritario “Card. G. Sirleto” e dell’annessa scuola secondaria di I grado “Puglisi”, presieduti dal prof. Costantino Mustari, augureranno buone feste a tutti in maniera originale, con lo svolgimento del talent scolastico “A Natale puoi…”, giunto alla II edizione.

Ci sarà infatti una sana competizione dei talenti della scuola medesima, che si esibiranno in musica e poesia davanti ad una qualificata giuria, composta dai musicisti Francesco Faiella e Marco Pizzi e dal poeta e giornalista Antonio Mirko Dimartino. Dopo il successo dello scorso anno, pertanto, i ragazzi saranno ancora i protagonisti dello spettacolo, con esibizioni dal vivo.Nel corso della mattinata saranno presenti inoltre tre graditi ospiti: don Francesco Cristofaro, esempio di vita e amore per la stessa, conduttore televisivo e speaker radiofonico; Caterina Oliverio, in arte Katie, cantante di recente presentatasi a Sanremo; Daniele Esposito, in arte Dany, che ha aperto i concerti dell’Equipe 84 e della figlia di Little Tony, oltre ad essere autore di 4 dischi. Il talent sarà presentato anche quest’anno dal professor Massimiliano Lepera, direttore artistico, e dall’alunna di V liceo Chiara Paone. Al termine dello stesso ci sarà un ricco buffet offerto dagli alunni della scuola a tutti i presenti, in modo da concludere al meglio la prima parte dell’anno e augurare al contempo buone feste, in arte e allegria.