Tanti Auguri alla Regina!

LONDRA, 9 GIUGNO - Oggi, come ogni anno, si è tenuta a Londra la Trooping the colour, la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno della regina. che, anche se nata il 21 aprile del 1926, viene tradizionalmente festeggiata il secondo sabato del mese di giugno con una cerimonia in suo onore.

Ad assistere alla parata per la regnante più longeva del Regno Unito vi era tutta la famiglia al completo, e, ovviamente, gli occhi erano puntati sui novelli sposi, Harry e Meghan, convogliati a nozze tre settimane fa.

Ad attirare l'attenzione dei media però anche la presenza del primo skih fra gli oltre 1.500 soldati, che ha sfilato indossando il turbante. Il suo nome è Charanpreet Singh Lall, ventiduenne di Leicester, che ha detto di sperare che «questo incoraggi persone di diverse religioni ad arruolarsi nell'esercito e contribuisca a un cambiamento storico».

Un compleanno dunque all'insegna dei cambiamenti che si intrecciano con la tradizione per ribadire sempre "God save the Queen!"

Fonte immagine: www.dissapore.com

Ilaria Bertocchini