Tanzania: si ribalta traghetto, decine di morti

DODOMA, 21 SETTEMBRE - Ieri un traghetto si è ribaltato mentre navigava nelle acque del lago Vittoria, il più grande di tutta l’Africa, situato tra Tanzania, Kenya e Uganda. Il fatto è avvenuto nella parte meridionale del lago, fra Bugolora e l'isola di Ukora, a largo della città di Mwanza, in Tanzania.

Secondo i media locali i passeggeri del traghetto sarebbero stati circa 400 nonostante la capacità fosse soltanto di 100. La polizia ha confermato di aver portato in salvo 37 persone in condizioni gravi ieri. Le ricerche sono, poi, state sospese con l’arrivo della notte per via della scarsa visibilità e sono riprese questa mattina. Per ora si parla di 86 deceduti, tuttavia, fonti ufficiali affermano che il numero delle vittime potrebbe essere superiore a 200.

Secondo alcuni media locali il traghetto era così affollato perché era il giorno del mercato nella città di Bugolora.

