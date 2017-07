Taormina: imprenditore denuncia, arrestati due estorsori

TAORMINA, 26 LUGLIO 2017 - Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Taormina, grazie anche alla denuncia della vittima. Si tratta di due catanesi residenti a Fiumefreddo di Sicilia, di 38 e 44 anni, ritenuti legati al clan "Brunetto". Per loro l'accusa è di estorsione in concorso, con l'aggravante del metodo mafioso.

I provvedimenti di carcerazione scaturiscono dall'operazione "Good Easter" che portò, ad aprile, all'arresto di altri due esponenti di spicco di Cosa nostra, che imponevano il pizzo alle rivendite di auto a Taormina.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip Eugenio Fiorentino del Tribunale di Messina, su richiesta del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia Sebastiano Ardita e del sostituto Francesco Massara. Attualemente, i due uomini sono detenuti presso il carcere di Siracusa.

I due arrestati sono accusati, in particolare, di minacce e pressioni al titolare di un'agenzia di assicurazioni per concludere un contratto per un'auto con targa di prova, nonostante questa non fosse registrata.

Determinante, sottolineano i Carabinieri, la denuncia dall'imprenditore: "Si auspica che altri imprenditori possano con celerità rivolgersi alla magistratura inquirente e all'Arma - dichiarano in una nota - in modo da poter mettere fine al fenomeno, purtroppo ancora presente, delle estorsioni sul territorio".

Daniele Basili

immagine da videocitta.it