Tar del Lazio, "centurioni": no sospensione dell'ordinanza Raggi

ROMA, 02 AGOSTO - Il Tar del Lazio ha decretato in favore della sindaca Raggi respingendo la richiesta di un “centurione” capitolino di sospendere l'ordinanza comunale.

La vicenda ha inizio il 17 luglio scorso quando la sindaca di Roma aveva disposto “il divieto di qualsiasi attività che preveda la disponibilità ad essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico (ad esempio come centurioni) in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro”

Immagini da: binrome.com

Caterina Apicella