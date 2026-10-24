Tatum trascina i Celtics, Knicks ancora a secco

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La notte NBA ha regalato emozioni e conferme. Jayson Tatum è stato il grande protagonista del successo dei Boston Celtics per 107-103 sui New York Knicks, mettendo a segno 36 punti e guidando i suoi al primo sorriso stagionale dopo il passo falso all'esordio contro Detroit. Per i Knicks, invece, continua l'attesa per la prima vittoria in campionato.

Tatum show al TD Garden

Tornato in piena forma dopo aver saltato gran parte della scorsa stagione per la rottura del tendine d'Achille, Tatum ha offerto una prestazione straordinaria: 14 tiri a segno su 26, tre canestri da oltre l'arco, nove rimbalzi, sette assist e tre palle rubate. Nove dei suoi punti sono arrivati nell'ultimo quarto, proprio quando i Knicks, dopo essere stati sotto anche di 12 lunghezze, erano riusciti a ridurre lo svantaggio a un solo punto. A dare manforte a Tatum in fase offensiva ci hanno pensato il nuovo acquisto Paul George e Neemias Queta, entrambi autori di 15 punti.

Knicks, ancora ko

Per i Knicks, il miglior marcatore è stato Karl-Anthony Towns con 22 punti, seguito da OG Anunoby e Miles McBride, a quota 20 ciascuno, mentre il leader della squadra Jalen Brunson ha contribuito con 19 punti. Nonostante la sconfitta, la franchigia di New York ha mostrato carattere, rimanendo in partita fino alla fine.

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Le altre gare della notte

Nelle altre partite di ieri, i Minnesota Timberwolves hanno mantenuto l'imbattibilità superando in trasferta gli Orlando Magic (115-93). Il rinnovato attacco di Minnesota, che vede la collaborazione tra Anthony Edwards e LaMelo Ball, ha mostrato un grande equilibrio, con sette giocatori in doppia cifra; Edwards e Jaden McDaniels hanno guidato i loro compagni con 15 punti a testa. Per Orlando, questa sconfitta segna un avvio di stagione con un bilancio di 0-2.

Gli Atlanta Hawks hanno portato il proprio record sul 2-0, travolgendo gli Charlotte Hornets (128-81), grazie ai 19 punti ciascuno di Jalen Johnson e Aaron Wiggins. Anche i Toronto Raptors restano imbattuti, grazie alla vittoria (112-102) in trasferta contro i Washington Wizards. Scottie Barnes ha messo a segno 28 punti per Toronto, con RJ Barrett che ne ha aggiunti 23 e Kawhi Leonard 16. I 24 punti di Kyrie Irving hanno contribuito al successo dei Dallas Mavericks (121-105) sugli Indiana Pacers, mentre i Milwaukee Bucks sono ancora in attesa della prima vittoria stagionale, dopo aver perso in casa (132-125) contro i Chicago Bulls.