Taverna. recuperato corpo 83enne disperso intervento dei VVF (Foto)

TAVERNA (CZ), 30 NOVEMBRE - Questa mattina alle ore 11 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro hanno recuperato il corpo privo di vita del signor R.E. di 83 anni, le cui ricerche, coordinate dal nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso), erano iniziate ieri sera a seguito di denuncia sporta dai famigliari e si erano protratte per tutta la notte.

Il corpo è stato recuperato con tecniche speleo alpino fluviali in un burrone profondo circa 30 metri, in loc. Varano-Monaco nel comune di Taverna (CZ). Sul posto il nucleo cinofili della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, i Carabinieri e il soccorso sanitario.