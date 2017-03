Taxi: confermato sciopero domani dalle 8 alle 22

ROMA, 22 MARZO - E' stata ufficializzata la conferma dello sciopero nazionale dei tassisti dalle 8 alle 22 di domani. Saranno rispettate le fasce di garanzia.



Lo riferisce Alessandro Atzeni della Uil Trasporti. "La protesta non esclude la proposta - spiega - abbiamo preso atto della buona volonta' del Governo al ripristino del rispetto delle regole del settore contro l'abusivismo. Continuera' il confronto ma non ci sono le garanzie per dare la tranquillita' al settore".



Il concentramento sara' domani alle 10 in piazza del Colosseo per raggiungere poi piazza Madonna di Loreto, dove si svolgera' un'assemblea. MORE]