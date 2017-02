Taxi, sospesa la protesta. Oggi il voto di fiducia

ROMA, 22 FEBBRAIO - I tassisti, dopo giorni di tensioni e scioperi, ritornano al lavoro. Secondo quanto dichiarato da Riccardo Nencini, viceministro, è stata una decisione presa insieme al governo durante un incontro al ministero dei trasporti. Oggi, intanto, si vota la fiducia alla Camera sul decreto Milleproroghe.

Graziano Delrio, ministro dei Trasporti, ha proposto proprio ieri due decreti per arrivare all'intesa. Uno per la lotta all'abusivismo, e l'altro per riordinare il settore. Si tratterebbe quindi di soluzioni che andrebbero oltre al contenuto dell'emendamento al Milleproroghe, che nei giorni scorsi ha scatenato moltissime agitazioni.

“L'impegno è a iniziare i lavori domani e a concluderli per presentare i testi entro un mese”, ha dichiarato ieri Delrio, specificando che tutte e 21 le sigle hanno firmato per la sospensione delle proteste.

L'accordo sembra però non essere stato rispettato. Immediatamente dopo l'incontro con le sigle, infatti, i tassisti si sono appostati fuori dal ministero con bombe carta e fumogeni per protestare contro l'emendamento Milleproroghe.

La polizia, a causa delle proteste di ieri, ha fermato quattro persone, tra cui anche Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova. È stato fermato anche il responsabile dei danni ad alcuni vetri di Montecitorio.

Contro queste manifestazioni poco pacifiche è intervenuta la sindaca di Roma, Virginia raggi, che con un tweet ha dichiarato: “Manifestare è un diritto, usare la forza è inaccettabile. Al fianco di chi protesta civilmente. Ferma condanna verso chi ricorre alla violenza”.

Chiara Fossati

immagine da www.skytg24.it