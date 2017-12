Taxi: Uiltrasporti, prosegua confronto governo su riforma settore

ROMA, 6 DICEMBRE - "La trattativa con il Governo sul Trasporto pubblico non di linea è in una situazione certamente critica" ha affermato il segretario nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari, riguardo la trattativa aperta tra il Governo e il settore taxi e Ncc.

"Sebbene nel confronto alcuni passi in avanti siano stati compiuti, le proposte avanzate dal Governo su alcuni punti per noi ineludibili, risultano inaccettabili - prosegue Verzari - tuttavia riteniamo che il confronto debba proseguire".

Per questo, insiste, "al pari di tutte le altre organizzazioni presenti al Tavolo, in merito ai temi in discussione abbiamo avanzato al Governo specifiche proposte. E' necessario passare dalla protesta priva di utilità alla proposta e fare in modo che il Governo recepisca le nostre istanze."

Secondo il secretario della Uiltrasporti sarebbe opportuno rammentare "che la costruzione di un sistema di regole chiare e condivise è indispensabile e utile a tutti: al lavoro disagiato ed alla professionalità dei lavoratori tassisti; alla tutela, oggi completamente assente, dei lavoratori che operano nel noleggio con conducente; a migliori garanzie, quantità e qualità dei servizi per l'utenza. A nostro avviso ogni posizione, del Governo o di chiunque altro, che impedisce strumentalmente questo percorso di costruzione arreca un grave danno ai lavoratori".

In conclusione, per Verzari: ""Se si vuole che l'avanzamento tecnologico sia un'opportunità e non un male, combattendo gli interventi nel mercato delle multinazionali prive di scrupoli e di regole, dobbiamo pretendere e partecipare alla costruzione di norme e tutele certe, a garanzia di chi lavora. Solo se al termine del confronto dovessimo riscontrare l'assenza di questi presupposti, adotteremo altri strumenti di lotta".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.lastampa.it