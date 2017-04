TDR 2017-Puglia 2017 - Calcio A5 Semifinali: Il Veneto esulta tre volte

Torneo delle regioni puglia 2017 - calcio A5. Semifinali: Il Veneto esulta tre volte, due urli di gioia per il Lazio. Successi storici per Calabria, Emilia Romagna e Toscana In finale doppia sfida Lazio-Veneto nei Giovanissimi e Allievi. Veneto e Toscana si giocano il trofeo femminile. Emilia Romagna-Calabria in cerca del primo storico successo nella Juniores

BARI, 30 APRILE – Il Torneo delle Regioni di calcio a cinque in Puglia #tdr2017 si avvicina all’epilogo dopo le semifinali che hanno sorriso al Veneto capace di portare tre selezioni su quattro alle finali di categoria, esclusa la Juniores. Il Lazio può giocarsi il titolo Giovanissimi e Allievi. Finali storiche per la Calabria e l’Emilia Romagna Juniores, la Toscana femminile. Delle 20 regioni presentatesi ai nastri di partenza ne rimangono cinque a giocarsi i quattro allori.

Domani lunedì 1 maggio doppia sfida Veneto-Lazio nei Giovanissimi (ore 9.00) e Allievi (ore 11.00). Alle 15.00 Veneto-Toscana femminile e alle 17.00 gran finale con la categoria Juniores che vedrà di fronte Emilia Romagna-Calabria. Tutte le partite si giocano al Palaflorio di Bari e saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Fabebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti facebook.com/LegaDilettanti e sul sito ufficiale del torneo torneodelleregioni.lnd.it. Fuori dal palazzetto sarà allestito il Fan Village LND per l’intrattenimento delle persone che assisteranno alle finali.Emilia Romagna-Calabria è una finale Juniores che profuma di storia, le due regioni non hanno mai vinto il trofeo della categoria regina del torneo. I calabresi non sono mai arrivati così lontani, gli emiliani lo hanno fatto solo una volta nella 1^ edizione del 1985. Punto d forza di entrambe le squadre è sicuramente l’attacco: i ragazzi di mister Mendicino hanno segnato 33 gol in sole cinque gare infliggendo agli avversari un distacco di almeno tre gol. Unica pecca la sconfitta ai rigori con il Lazio. L’Emilia Romagna invece le ha vinte tutte grazie alle 29 reti segnate. Veneto-Toscana è una finale inedita per il futsal femminile. Le ragazze di Roberto Coccia per la prima volta nella loro storia approdano all’atto conclusivo. Terza assoluta per le calciatrici allenate da Angelo Robson dopo il successo del 2014 e la finale del 2007.Le squadre si sono già incontrate nel girone eliminatorio di questa edizione, vinse la Toscana con un netto 8-2 ma la finale è tutta un’altra storia ancora da scrivere. Come nella scorsa edizione anche questo trofeo Allievi se lo giocheranno Veneto e Lazio che hanno battuto in semifinale rispettivamente Toscana e Sicilia per 3-0 e 5-3. Da quando nel 2013 è stata istituita la categoria il Lazio non ha mai mancato una finale vincendo i titoli del 2013, 2014 e 2015. I veneti sono in campioni in carica. Nel Lazio ci sono Bellucci e Quagliarini che vinsero nel 2016 il trofeo Giovanissimi segnando entrambi in finale. Sarà Veneto-Lazio la finale Giovanissimi calcio a 5 del 56^Torneo delle Regioni in Puglia. I laziali, campioni in carica, hanno una grande chance per bissare la vittoria ottenuta la scorsa edizione e raggiungere la Sicilia in testa al medagliere di categoria. I veneti arrivano all’atto finale con un attacco atomico, 28 reti segnate in soli cinque partite e una difesa che ha incassato solo tre gol.Un successo le dirette streaming sulla pagina Fabebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti facebook.com/LegaDilettanti e sul sito ufficiale del torneo torneodelleregioni.lnd.it che hanno raggiunto per i Semifinali più di 600.000 persone in media in ogni match. Un crescendo rossiniano se pensiamo che le gare dei gironi avevano raggiunto in media 150.000 utenti e quelle dei Quarti 300.000. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta streaming.Le clip più divertenti e le foto più suggestive stanno inondando l’app ufficiale instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #tdr2017 possono seguire l’evento in tempo reale diventando protagonisti loro stessi con curiosità, foto e clip inviate direttamente dai campi.Sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. In homepage sono trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata.– Dovevano essere due semifinali spettacolari e così è stato. Calabria, Sicilia, Emilia Romagna e Veneto, le quattro squadre rimaste in corsa fin qui, hanno lottato fino all’ultimo secondo per strappare il pass per il Palaflorio di Bari, dove domani alle ore 17 si chiuderà la 56^edizione del Torneo delle Regioni. L’atto conclusivo della manifestazione propone la finale inedita tra Emilia Romagna e Calabria, evento che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook LND e sul sito del TDR. Per i calabresi si tratta della prima finale in assoluto in tutte le categorie per quanto riguarda il calcio a 5, mentre era dal 1985 che la formazione juniores emiliana non raggiungeva questo traguardo.Succede di tutto nella semifinale tra Emila Romagna e Sicilia. Ci vogliono i rigori per trovare un vincitore al termine di uno spettacolare pareggio 5 a 5 maturato nei tempi regolamentari, con continui ribaltamenti di risultato fino al pari siciliano. Dal dischetto si decide tutto al terzo tiro dove Auruci non sbaglia mentre i siciliani vengono traditi proprio da Bonanno, uno dei giocatori che più si è messo in luce in questo torneo. Una sorprendente Calabria riesce a piegare con una prova di tecnica e carattere il Veneto, campione in carica da tre anni di fila. La formazione guidata da Mendicino, autentica rivelazione di questa edizione, accumula un buon vantaggio trascinata dalle reti dei suoi uomini più rappresentativi, ma alla distanza subisce la reazione dei veneti capaci di riacciuffare il momentaneo pareggio ad inizio ripresa. Potrebbe essere il colpo del ko per i calabresi che, al contrario, non risentono di alcun contraccolpo psicologico portandosi definitivamente in vantaggio con Minnella, servito alla perfezione da Monterosso. A fissare lo score ci pensano poi Frustace, al suo decimo centro, e addirittura il portiere Lambrè, che dalla propria area trova il gol approfittando della porta sguarnita.Il lungo cammino del Torneo delle Regioni Futsal in rosa, iniziato lo scorso 25 aprile, si concluderà domani al Pala Florio di Bari con la finale tra Veneto e Toscana. La squadra di Robson, detentrice del titolo 2016, cercherà di difendere la Coppa dall’assalto della Toscana guidata da Roberto Coccia. Il Veneto piega in semifinale una Campania tosta ed irriducibile con il risultato di 4 a 3. Al Pala Fiori di Noci è andato infatti in scena un botta e risposta epico chiuso dal gol della campana Macchiarella. Sugli scudi per il Leone Andreasi che firma una doppietta nel primo tempo. Mansi e Razza tengono la Campania in gara fino alla rete, al 18’, della Longato che manda il Veneto al riposo con un gol di vantaggio. Alessia Longato, chiusa la prima frazione, apre con un gol anche il secondo tempo spianando la strada al successo finale. Le campionesse in carica incassano la rete del 3 a 4 ma tengono fino al termine staccando il pass per la finale. Confronto di tenore diverso quello tra la Toscana ed il Lazio finito con un secco 5 a 1 per Pasos Sanchez e compagne. La doppietta di Alessandra Fossi, seguita dal gol di Giulia Teggi manda le squadre al riposo con un vantaggio importante a favore delle toscane. Il Lazio accorcia nella ripresa con Marsili ma il tentativo di rimonta viene stroncato dal bis della Teggi e dal sigillo conclusivo di Francesca Migliorini al 20’. Ora Toscana e Veneto dovranno vedersela nell’ultimo match che vale il Torneo.Come nella scorsa edizione anche questo trofeo se lo giocheranno Veneto e Lazio che hanno battuto in semifinale rispettivamente Toscana e Sicilia per 3-0 e 5-3. Da quando nel 2013 è stata istituita la categoria il Lazio non ha mai mancato una finale vincendo i titoli del 2013, 2014 e 2015. I veneti sono in campioni in carica. In semifinale non hanno lasciato scampo alla Toscana superata per 3-0 grazie alla doppietta di Milani e al gol di Scarparo. Il giocatore del Giorgione ha deciso di segnare i suoi primi gol nel torneo proprio in semifinale a metà del primo e secondo tempo. Il bomber della squadra Pietro Scarparo a 1’ dal termine ha chiuso il match imprimendo la sua quinta firma nella competizione. Il Lazio con la Sicilia chiude il primo tempo avanti di due lunghezze grazie al sesto gol nella competizione di Dario Filipponi e al centro di Palmegiani. All’11’st Bellucci sembra chiudere il match. Poi in un minuto, tra il 13’ e il 14’ Rinaudo riapre la sfida che Simone Achilli blinda subito con una doppietta (5 gol nel torneo). Nel mezzo l’undicesimo sigillo di Locicero che non cambia le sorti dell’incontro.GIOVANISSIMI - Sarà Veneto-Lazio la finale Giovanissimi calcio a 5 del 56^Torneo delle Regioni in Puglia. I laziali, campioni in carica, hanno una grande chance per bissare la vittoria ottenuta la scorsa edizione e raggiungere la Sicilia in testa al medagliere di categoria. In casa Veneto c’è tanta soddisfazione per aver migliorato il risultato dell’anno scorso (sconfitta in semifinale contro il Piemonte VdA) ma soprattutto la voglia di riportare a casa quel trofeo che manca dal 2013. E’ un’altra giornata storica per David Calabria che, per il secondo anno consecutivo, porta dunque i suoi ragazzi a giocarsi il titolo nell’atto conclusivo del torneo. Una gara combattuta quella andata in scena al Pala Giuseppe Lagravinese di Sammichele di Bari, dove il Lazio ha piegato l’Umbria per 2 a 0 grazie al primo centro di Giulii Capponi e il terzo gol nella manifestazione di Messina. Tutt’altra gara quella dei ragazzi di Roberto Quaranta che stravincono la partita contro il Piemonte Vda, finalista della scorsa edizione. Riflettori puntati ancora su Matteo Colledan, autore dell’ennesima grande prestazione condita da una tripletta personale. Il laterale del Fenice Venezia Mestre, a quota 9 gol, raggiunge così Ansaloni dell’Emilia Romagna in testa alla classifica marcatori, ma con l’opportunità di incrementare il suo score con una partita in più da giocare. Appuntamento per la finale domani alle ore 9 presso il Palaflorio di Bari, lo stesso evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito del Torneo delle Regioni.25 aprile – 1ªgiornata26 aprile – 2ª giornata27 aprile – 3ª giornataEmilia R.-Umbria 6-2Sicilia-CPA Trento 4-0Lazio-Veneto 4-7Puglia-Calabria 4-11Puglia-Toscana 2-3Veneto-Campania 3-2Lazio-Piemonte VdA 5-1Basilicata-Sicilia 5-8GIOVANISSIMITrento-Piemonte 1-3 dcr (1-1)Veneto-Molise 7-1Lazio-Emilia 5-4Umbria-Puglia 3-2Marche-Veneto 1-2Campania-Abruzzo 8-5Toscana-Puglia 2-1Emilia R.-Lazio 2-8Emilia Romagna-Sicilia 7-6 dcr (5-5)Veneto-Calabria 3-6Toscana-Veneto 0-3Lazio-Sicilia 5-3GIOVANISSIMIPiemonte VdA-Veneto 0-7Lazio-Umbria 2-0Veneto-Campania 4-3Toscana-Lazio 5-11 maggio – finali (Palaflorio – Bari)JUNIORES: Emilia Romagna-Calabria (ore 17.00)*: Veneto-Toscana (ore 15.00)*Veneto-Lazio (ore 11.00)*Veneto-Lazio (ore 9.00)**in diretta su facebook.com/LegaDilettanti e torneodelleregioni.lnd.itSegui il torneo su torneodelleregioni.lnd.it