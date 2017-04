TDR Puglia 2017 - Calcio A 5 seconda giornata: Lazio e Veneto con due squadre già a Quarti

Torneo delle regioni Puglia 2017 - calcio a 5 seconda giornata: Lazio e Veneto con due squadre già a Quarti, una per CPA Trento, Campania e Toscana

Avanti tre squadre Giovanissimi, due Allievi e Femminile. Tutto in sospeso negli Juniores

BARI 26 APRILE – Dopo due giornate del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Puglia arrivano i primi verdetti. Veneto e Lazio portano gli Allievi e i Giovanissimi ai Quarti con un turno di anticipo. Anche gli Allievi del CPA Trento staccano il biglietto con 40’ d’anticipo come Campania e Toscana femminili. Nessuna certezza nella categoria regina della Juniores che si deciderà interamente nell’ultima giornata. La 2^ giornata ha sorriso a Lazio e Piemonte VdA che hanno portato a casa tre successi ciascuna.

JUNIORES – Nel girone A Lazio e Calabria si piazzano in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver piegato Molise e Lombardia con due sonori 5-1 e 6-0. Per i laziali importanti la doppietta di Peixoto e il centro di Miguel Ruiz. Per i calabresi sempre protagonisti Minnella (tripletta) e Monterosso (doppietta) che insieme in due gare hanno già gonfiato la rete nove volte.Nel B l’Emilia Romagna è l’unica a rimanere a punteggio pieno dopo la vittoria per 5-2 sulla Basilicata. Ancora due reti di Toschi che infila la sua seconda doppietta consecutiva. Due firme anche per Garofalo. Ai lucani non sono bastati i due timbri di Palese (quattro in tutto). Primi tre punti per il Friuli Venezia Giulia ai danni della Sardegna (6-3). Partita sempre in controllo dei friulani sospinti dai gol di Della Bianca, Langella, Metali e Margarita.Grande equilibrio nel girone C dopo il pareggio mozzafiato tra Marche e Puglia. Le due squadre si sorpassano per tutto il match chiudendo sul 5-5. Per i marchigiani tre firme di Rossi e due di Lo Muzio. Per i pugliesi pesano le doppiette di Flora e Murolo, quest’ultimo è già a quota quattro nel torneo. Il CPA Trento coglie il primo successo abbattendo la Liguria per 6-1 grazie a un secondo tempo strepitoso. D) La Sicilia si assicura un posto ai Quarti infilando quattro volte la porta dell’Umbria. Ancora protagonisti Bonanno e Tamurella che in due partite hanno già timbrato il cartellino quattro volte ciascuno. Emozionante la sfida tra Abruzzo e CPA Bolzano con quest’ultimi che s’impongono d’un soffio grazie alla rete di Moufakir a un giro di lancette dal termine della partita. Nove giocatori diversi hanno messo a segno gli undici gol che hanno acceso la partita.Nel girone E il Piemonte VdA ferma la corsa dei campioni in carica del Veneto inchiodati sul 4-4. Nel primo tempo i piemontesi annichiliscono gli avversari grazie ai colpi di Pallaro, Occhiena (due volte) e Meyer. Il Veneto reagisce d’orgoglio nella ripresa chiudendo la rimonta negli ultimi undici minuti, al 19’st con Cerantola. Si fa avanti la Campania che supera la Toscana per 7-4. Tripletta per il campano Imparato (4 gol in due gare), poker per il toscano Di Pace.– La seconda giornata ha decretato, con un turno d’anticipo, il passaggio al turno successivo per Toscana e Campania. La squadra di Nicoletta Sergiano accede alla fase finale grazie all’importante successo sul Lazio in un match ricco di gol, vinto con un gol di scarto. Sono cinque le reti della Campania contro le quattro del Lazio. Gara ipotecata nel primo tempo con un secco quattro a zero frutto delle reti di Mazza, Mansi e Vecchione (doppietta). La ripresa comincia con Razza che sigla il quinto sigillo e la gara sembra chiusa ma il Lazio non ci sta e sfiora l’impresa realizzando quattro timbri con Allen, Panattoni, Vattone e Marsili riaprendo tuttocon grande grinta. La Campania resiste e vola in vetta nel girone A dov’è seguita dalla Lombardia a quota quattro in virtù del tre a zero rifilato alla Calabria, fanalino di coda: le reti di Giordi, Santus e Cardoso. Nel girone B Sarselli e Turnone, dell’Emilia Romagna e dell’Umbria, fissano sull’uno a uno il big match di giornata “bloccando” le due squadre insieme a quota quattro punti. Ad approfittarne l’Abruzzo che supera con sei reti a tre la Sardegna e si regala l’occasione, domani, di passare il turno in caso di successo sull’Umbria e concomitante non vittoria dell’Emilia Romagna sulla Sardegna. Nel girone C frenano le padrone di casa contro le Marche. La squadra guidata da mister Gianvito Defilippis incassa un’amara sconfitta al cospetto delle Marche dopo esser passata in vantaggio con Aloisi al 7’. La risposta marchigiana è di Castelli, Bussaglia e De Oliveira ed ora, il cammino verso la qualificazione passerà attraverso lo scontro diretto di domani contro la capolista Piemonte Valle d’Aosta: obbligatoria la vittoria e più larga possibile. Compito non facile per la Puglia perché il Piemonte VA viaggia a punteggio pieno grazie alla seconda vittoria consecutiva, pesante quella odierna per sei ad uno alla Basilicata, ed alla possibilità di giocare per due risultati su tre. Nel girone D brinda al passaggio anticipato la Toscana che, a Mola di Bari, liquida il Veneto con un roboante otto a due e si gode la vetta della classifica marcatrici con bomber Giulia Teggi del Futsal Florentia. Nell’altro match la vittoria è della Sicilia che piega con un gol della Di Piazza nel primo tempo.- Primi verdetti nella categoria Allievi dove le finaliste della scorsa edizione si qualificano ai quarti con una giornata d’anticipo. Il Veneto di Zanella passa con l’Abruzzo trascinato dalla tripletta di Scarparo (adesso a quota quattro centri nel torneo), tra le fila abruzzesi risalta il talento di Ciccotosto, autore di una doppietta personale. Tutto facile invece per il Lazio, che colpisce otto volte le Marche nella gara disputata a Castellana. In mostra tutto il potenziale offensivo dei ragazzi di Silvio Crisari (12 gol in due partite), oggi a segno con sei marcatori diversi. Spettacolo nella gara tra Piemonte VdA e Molise, quest’ultima al debutto nella categoria Allievi. Sedici reti in totale al Palamartino di Bari, dove la partita viene risolta in favore della squadra di Lupo solo sul finale da un super Pettinari (oggi sei gol). Grande debutto anche per la Puglia che vince nettamente per 7 a 0 sulla Liguria, domani lo scontro decisivo con l’Umbria per decidere i destini del girone F. Nel Girone B la Basilicata si presenta con tre reti sulla Lombardia, tutte a firma Giampietro. L’ultima giornata prevede l’incrocio con la Sardegna che vanta lo stesso punteggio in classifica.Destino tutto da decifrare anche nel girone D. La Toscana scatta in avanti battendo l’Emilia Romagna e passa al comando della classifica a quota 4 punti in attesa della gara del CpA Trento contro gli emiliani.– Girone A: il gol di D’Agostino a due minuti dal fischio finale regala successo e passaggio del turno al CPA Trento su una gagliarda Calabria. Due reti nel match per il giocatore della Valsugana, due anche per Tognotti che sale a quota cinque nel torneo. Tra le fila della Calabria strepitosa prestazione di Laganà che ha tenuto in gara i suoi con una tripletta. B) Il Veneto batte con un secco 2-0 l’Emilia Romagna e stacca il biglietto per i quarti con un turno d’anticipo. Colledan con due reti marchia a fuoco la gara e sale a tre centri nel torneo. Sardegna e Basilicata non ne approfittano impattando per 3-3. Idda e Deiola due volte aprono e chiudono le marcature per i sardi, il lucano Fiore firma una tripletta d’autore (4 gol finora). C) Il Lazio è già nei Quarti dopo aver superato la Campania in rimonta per 3-2. Di Giubilei e Iacobucci i gol nel secondo tempo che hanno regalato il successo ai laziali. Il Piemonte VdA centra il primo successo al torneo ai danni della Lombardia. La tripletta di Solero ha spianato la strada ai piemontesi (quattro firme fin qui per lui) mentre ai lombardi non è bastata la doppietta di Jarach che in sole due partite ha già gonfiato la rete sei volte. Grande equilibrio nel girone D. Molise e Umbria pareggiano al termine di una gara emozionante e rimangono appaiate in testa alla classifica. L’Umbria scappa avanti con i centri di Halimy e Salvatori. Il Molise ribalta il risultato con D’Alessio, Di Lallo e D’Uva (due volte). Tresoldi a pochi secondi dal termine fissa il risultato sul 4-4. Tre gol in due gare per Di Lallo e D’Uva. Ne approfittano le Marche che colgono la prima vittoria nel torneo ai danni della Toscana (3-2). Decisivo il gol allo scadere di Stazi. Bella ma inutile la doppietta di Farneschi per la Toscana.Prima Fase (gironi)25 aprile – 1ªgiornata26 aprile – 2ª giornata27 aprile – 3ª giornata28 aprile – riposoSeconda Fase29 aprile – quarti di finale30 aprile – semifinali1 maggio – finaliOrari: 9.00 giovanissimi; ore 11.00 allievi; ore 15.00 femminile; ore 17.00 junioresSegui il torneo su torneodelleregioni.lnd.itPer foto, clip e dirette streaming vai sulla fanpage LND facebook.com/LegaDilettantiUsa l'hashtag #tdr2017