TDR 2017 Puglia 2017 - Calcio A 5: Quarti di finale: Veneto su tutte, il Lazio esulta tre volte

Quarti di finale: Veneto su tutte, il Lazio esulta tre volte. I veneti portano in semifinale tutte e quattro le categorie, il Lazio si ferma a tre. Restano in gioco ancora nove Regioni

BARI, 30 APRILE – I Quarti di Finali del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Puglia #tdr2017 hanno confermato le corazzate ma hanno lasciato spazio anche a sorprese. Delle 20 Regioni presenti ad inizio competizione ne sono rimaste in lizza ancora nove in rappresentanza di 16 squadre. Si conferma regina della disciplina il Veneto che ha trascinato tutte e quattro le categorie in semifinale.

Il Lazio rimane in gioco con Allievi, Giovanissimi e Femminile. La Juniores esce proprio con i veneti. Due squadre per Sicilia e Toscana, una per Campania, Emilia Romagna, Umbria, Calabria e Piemonte VdA. In sedici partite sono stati messi a segno 120 gol per una media di 7,5 reti a gara. I successi dei quarti Juniores sono stati i più netti con scarti di almeno tre gol. Più combattuti Giovanissimi, Allievi e Femminile che hanno fatto registrare due vittorie di misura ciascuno. L'unica decisa ai rigori è stata Piemonte VdA-CPA Trento giovanissimi. Composto il roster delle semifinali di questo 2^ Torneo delle Regioni in chiave, esclusivamente, futsal. L’Emilia Romagna vola al Pala Pansini di Giovinazzo grazie ai colpi di Garofalo autore di un poker micidiale; di Quaye ed Aruci le altre due reti. Per l’Umbria, passata addirittura in vantaggio con Nicchi, gara in salita per la maggior parte del tempo nonostante qualche buona occasione ed il gol di Zaccarello. Ad attendere l’Emilia Romagna a Noci, che torna in semifinale dopo due anni, ci sarà la Sicilia uscita vittoriosa per 4 reti a 0 nel confronto, mai in discussione, contro il CPA Trento; doppietta di Carneci, Corallo ed Aprile. I campioni in carica del Veneto si aggiudicano la semifinale superando il Lazio con 7 reti contro le 4 degli avversari e lanciano la sfida alla Calabria di mister Francesco Mendicino. La squadra di Capitan Luigi Monterosso travolge la Puglia padrona di casa con un perentorio 11 a 4 e raccoglie la sfida, a Sammichele di Bari, entrando per la terza volta di fila nel “top four” del Torneo.La Campania estromette dal torneo le campionesse in carica dell’Abruzzo tornando in semifinale dopo un anno d’assenza. Le ragazze allenate da Nicoletta Sergiano hanno avuto sempre il controllo del match tenendo a distanza le avversarie. Simona Razza ha firmato una tripletta, Moraca ha centrato una doppietta. Un gol per Fabiana Vecchione che sale a quota sette nel torneo. Alle abruzzesi non sono bastate la doppietta della Russo e il settimo sigillo della Vecchione. Alla fine la Campania ha vinto 8-5. Il Veneto dopo tre anni torna tra le prime quattro spuntandola per 2-1 sulle Marche. Succede tutto nel secondo tempo, le venete vanno in fuga con la doppietta di Alessia Longato (sei reti per lei fin qui), le marchigiane si svegliano troppo tardi con il gol della Castelli nell’ultimo giro di lancette della gara. La Toscana passa in semifinale per la prima volta nella sua storia superando le padrone di casa pugliesi. Le campionesse del 2015 vanno in vantaggio nel primo tempo con la Valenzato. Le toscane ribaltano il risultato nella ripresa, nel giro di 3’ tra il 14’ e il 17’ prima la Pesos Sanchez e poi la Teggi portano in dote alla loro squadre un successo storico. Bomber incontrastata Giulia Teggi capace di segnare 10 gol in quattro partite. Il Lazio per il terzo anno consecutivo entra tra le prime quattro schiantando l’Emilia Romagna con un perentorio 8-2. La gara rimane in equilibrio per metà tempo poi le ragazze di Tiziana Biondi prendono il sopravvento a suon di gol. Tripletta di Vattone e doppietta di Marsili (sette reti in tutto per lei). Partecipano alla festa del gol anche Paolucci, Leopardi e Di Felice. In semifinale si affrontano Veneto-Campania al Palafiore di Noci e Toscana-Lazio al Palasport di Sammichele di Bari.Lazio avanti tutta sulla spinta della batteria offensiva. Contro il Piemonte VdA arrivano altre cinque reti in una partita dove gli uomini di Crisari mettono in mostra tutte le loro abilità nel trovare la via del gol, su tutti il solito Filipponi, ora a quota cinque centri. Equilibrio che si spezza al 17’ del primo tempo con Quagliarini, poi solo Lazio intervallato dalla rete del momentaneo 4-1 firmata da Astegiano. Più complicato il passaggio in semifinale dei campioni in carica del Veneto che trovano sulla propria strada un avversario duro come la Campania. Gara tiratissima e spettacolare che si risolve in favore dei veneti con un solo gol di vantaggio.Costretta ai saluti la Puglia che chiude l’avventura ai quarti nonostante una bella prestazione. La sfida con la Toscana rimane in parità fino al 18’ fino a quando non sale in cattedra Tintori, autore di una doppietta decisiva. Spettacolo e pioggia di gol a Cisternino dove Basilicata e Sicilia danno vita a una partita intensa e piena di emozioni da una parte e dall’altra. Finisce 5 a 8 per i siciliani, il man of the match è ancora una volta Locicero capace di mettere per quattro volte il suo nome tra i marcatori. Le semifinali saranno quindi Lazio-Sicilia (diretta sulla pagina Facebook LND e sul sito del Torneo delle Regioni) e Toscana-Veneto, calcio d’inizio domani alle ore 11.Tra Piemonte VdA e CPA Trento succede tutto nel secondo tempo, al gol del piemontese Scavino al 2’ (quinto timbro per lui) risponde Wadani all’8’. Ai rigori il portiere del Piemonte Berthod fa il fenomeno parandone due e regalando ai suoi la seconda semifinale di fila. Più agevole il successo del Veneto sul Molise che resiste metà tempo poi con il passare dei minuti cede e incassa sette reti. Tripletta di Colledan che raggiunge quota sei centri nel torneo. Spettacolare il match tra i campioni in carica del Lazio e l’Emilia Romagna. I ragazzi di David Calabria ad inizio ripresa vanno sopra di quattro lunghezze grazie alla doppietta di Iacobucci (quattro gol nella competizione) e alle firme di Di Tata e Messina. L’Emilia Romagna ha una grande reazione e risale la china con la tripletta di Ansaloni e la zampata di Lefons. In mezzo il gol per il Lazio di Acchioni che alla fine risulta decisivo. Per l’Emilia Romagna rimane la consolazione di Tommaso Ansaloni che saluta il torneo con nove reti all’attivo. Molto tirata anche la sfida tra Umbria e Puglia con i padroni di casa due volte in fuga ma ripresi puntualmente dagli umbri che a pochi secondi dal fischio finale piazzano l’allungo vincente con Halimy (quinto gol per lui). In semifinale quindi Piemonte VdA-Veneto (Palafiore di Noci) che è la riedizione della gara dello scorso anno. I campioni in carica del Lazio se la vedranno al Palasport di Sammichele di Bari con l’outsider Umbria.25 aprile – 1ªgiornata26 aprile – 2ª giornata27 aprile – 3ª giornata28 aprile – riposo29 aprile – quarti di finaleJUNIORES (ore 17.00)Emilia R.-Umbria 6-2Sicilia-CPA Trento 4-0Lazio-Veneto 4-7Puglia-Calabria 4-11ALLIEVI (ore 11.00)Puglia-Toscana 2-3Veneto-Campania 3-2Lazio-Piemonte VdA 5-1Basilicata-Sicilia 5-8Trento-Piemonte 1-3 dcr (1-1)Veneto-Molise 7-1Lazio-Emilia 5-4Umbria-Puglia 3-2FEMMINILE (ore 15.00)Marche-Veneto 1-2Campania-Abruzzo 8-5Toscana-Puglia 2-1Emilia R.-Lazio 2-830 aprile – semifinaliEmilia Romagna-Sicilia (Palafiore – Noci)Veneto-Calabria (Pala Giuseppe Lagravinese – Sammichele di Bari)*Toscana-Veneto (Palafiore – Noci)Lazio-Sicilia (Pala Giuseppe Lagravinese – Sammichele di Bari)*Piemonte VdA-Veneto (Palafiore – Noci)Lazio-Umbria (Pala Giuseppe Lagravinese – Sammichele di Bari)*Veneto-Campania (Palafiore – Noci)Toscana-Lazio (Pala Giuseppe Lagravinese – Sammichele di Bari)*1 maggio – finali (Palaflorio – Bari)*in diretta su facebook.com/LegaDilettanti e torneodelleregioni.lnd.itSegui il torneo su torneodelleregioni.lnd.it