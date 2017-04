TDR2017 Puglia - Calcio A5 prima giornata: Poker Veneto, tris Lazio, Emilia Romagna e Umbria

Torneo delle regioni puglia 2017 - calcio a 5 Prima giornata: Poker Veneto, tris Lazio, Emilia Romagna e Umbria. Ok la Puglia

BARI, 25 APRILE – Prima giornata di gare per il Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Puglia. Parte forte il Veneto che vince in tutte le categorie confermandosi leader della disciplina. Segue il Lazio che manca il successo solo nel femminile, pareggiando 2-2 con la Lombardia. Tre vittorie anche per Emilia Romagna e Umbria. I padroni di casa della Puglia si aggiudicano entrambe le categorie scese in campo per la regione ovvero Juniores e Femminile.

– Nel girone A Lazio e Calabria partono forte superando rispettivamente Lombardia e Molise per 4-1 e 7-3. Per i calabresi determinanti Monterosso e Minnella autori di due doppiette firmate nei momenti chiave del match. Per il Lazio hanno segnato Peixoto, Miguel Ruiz, Pezzin e Biraschi. Nel B ottimo esordio nel torneo per Basilicata ed Emilia Romagna. Quest’ultimi hanno avuto la meglio sul Friuli VG dopo una bella rimonta grazie a Raiola, Ugon, Martella e la doppietta di Toschi. Ininfluenti ai fini del risultato le due reti del friulano Margarita. La Basilicata in poco più di un tempo distanzia la Sardegna di due lunghezze (grazie alla doppietta di Palese) e non si fa più riprendere. C) Esordio con il botto per i padroni di casa della Puglia che non lasciano scampo al CPA Trento (7-3). Decisive le doppiette di Murolo e Conte. Bene anche le Marche che s’impongono sulla distanza sulla Liguria. I colpi ferali portano i nomi di Lomuzio e Onofri (due gol ciascuno). D) Bellssima la gara tra Sicilia e Abruzzo che gonfiano la rete tredici volte, otto i centri per i primi che si prendono il bottino pieno. Cinque gol negli ultimi 12’ dei siciliani ribaltano le sorti del match. Tris di Bonanno, stilettate di Orticelli e Corallo. Tre punti anche per l’Umbria, vittoria sofferta su Bolzano (2-1). Tedeschi e Nicchi in poco più di un tempo marchiano a fuoco la sfida. Nel girone E i campioni in carica del Veneto fuggono subito solitari in testa alla classifica superando di misura una bella Toscana (2-1). Dopo essere andati sotto i veneti hanno ribaltato il risultato con Ait Cheik e Vettore. Campania e Piemonte si annullano a vicenda, al gol del campano Imparato risponde il piemontese Vitellaro.- Il fustsal in rosa apre le danze e regala subito spettacolo. Nella prima giornata del Torneo delle Regioni gli spettatori che hanno affollato i palazzetti non sono rimasti di certo delusi. A Martina Franca, nel girone A, brilla la Campania di Nicoletta Sergiano che supera con 4 reti a 1 la Calabria in una gara sempre in pugno e che ha visto andare in gol la Vecchione con una doppietta, Moraca ed Areso. Il gol della bandiera delle avversarie, invece, porta la firma della Scicchitano. Parità, 2 a 2, tra Lazio e Lombardia al Pala Gino d’Aprile di Polignano con botta e risposta nel giro di due minuti tra Di Carlo e Sturda per le lombarde nel primo tempo. Nella ripresa vantaggio invertito con Cardosso e pareggio delle laziali con Marsili. Domani Lazio all’esame Campania e Lombardia contro Calabria. Girone B con Emilia Romagna ed Umbria che battono, rispettivamente, le campionesse in carica dell’Abruzzo per 5 a 4 e Sardegna per 2 a 1. Cade quindi l’Abruzzo al termine di una sfida avvincente. Al Pala Fiori di Noci la girandola dei gol viene aperta in avvio dalla Bonatti, seguita dal gol dell’abruzzese Di Renzo. L’Emilia Romagna chiude comunque in vantaggio grazie al 2 a 1 della Facchini. Nel secondo tempo ancora pareggio e ancora a firma Di Renzo ma l’uno – due della Venturelli, seguito dal gol di falla, spiana la strada per la vittoria. Per l’Abruzzo chiudono i gol di Masciulli e Di Renzo (tripletta). Vittoria anche per l’Umbria, con un gol di scarto, sulla Sardegna. Le reti tutte nel secondo tempo: vantaggio umbro con Turnoi, fulmineo pareggio di Simbula e rete del definitivo successo di Proietti. Il Piemonte Valle d’Aosta, nel girone C, parte con il piede giusto e batte a Cisternino le Marche per 2 a 1 ribaltando l’iniziale vantaggio di De Oliveira. A gonfiare la rete per le sabaude sono state Russo e Parlagreco. Nello stesso raggruppamento vittoria anche per le padrone di casa della Puglia. A Turi è festival del gol e trionfo per 6 a 2 contro la Basilicata. Per le ospiti Laluce sigla una doppietta che però non evita la valanga della “Corona Federicana”: doppiette di Aloisi e Carbone condite dalle reti di Piccinno e Valenzano. Chiude il girone D con Veneto e Toscana protagoniste. Le ragazze del Leone di San Marco travolgono il CPA Trento con il risultato di 8 a 1 mentre a Castellana Grotte, la Toscana batte 2 a 0 la Sicilia con la doppietta di Fossi.- Si confermano le finaliste della scorsa edizione del Torneo delle Regioni, entrambe vincenti al debutto: i campioni in carica del Veneto calano il pokerissimo ai danni della Calabria, mentre il Lazio supera la Campania al termine di una partita scoppiettante chiusa sul 4-3. Sulla Lombardia si abbatte l’impeto della Sardegna, capace di trovare la otto volte la rete con sei marcatori diversi. Pareggio spettacolare quello tra Toscana e Trento: due volte Rizzello e due volte Voltolini su tiro libero non bastano per piegare i toscani trascinati dalla tripletta di Tintori. Un punto a testa anche per Piemonte VdA, Sicilia, Liguria e Umbria.Nel girone A il CPA Trento si piazza solitario in vetta alla classifica dopo aver battuto la Sicilia con un rotondo 5-2. Su tutti Tognotti autore di una tripletta. Abruzzo e Calabria si annullano a vicenda rincorrendosi per tutto il match con sei marcatori diversi che fissano il risultato finale sul 3-3.Nel B roboante successo dell’Emilia Romagna sulla Basilicata ricoperta da otto gol. Tripletta di Ansaloni, doppiette di Forti e Fiore. Il Veneto soffre ma alla fine supera una coriacea Sardegna. I veneti chiudono la prima frazione in vantaggio per 1-0 con il gol di Colledan che poi si rivelerà decisivo. Nella ripresa i sardi inseguono i veneti a suon di gol ma è il Veneto a fare suo il match.Nel girone C la finale della scorsa edizione si ripete anche nell’epilogo, il Lazio batte nuovamente il Piemonte VdA. Nei primi tre minuti del match c’è un botta e risposta mozzafiato. Messina porta avanti i laziali, nel giro di pochi secondi Solero prima infila la propria porta poi si rifà subito riportando avanti i suoi. A metà ripresa Iacobucci fa prendere il largo al Lazio. Al 13’ Giacomasso segna la rete della speranza per il Piemonte che comunque perde per 3-2. Lazio solo in testa dopo il pareggio pirotecnico 5-5 tra Campania e Lombardia. Per i lombardi sugli scudi Jarach autore di un poker. Per i campani doppiette decisive di Calavitta e Napolitano.Nel D Umbria e Molise scattano in testa alla classifica battendo rispettivamente Marche e Toscana per 3-2 e 4-1. Gli umbri costruiscono il successo nel primo tempo grazie ai centri di Salvatori e Corvi. Il Molise vince in scioltezza con la doppietta di D’Alessio.Prima Fase (gironi)25 aprile – 1ªgiornata26 aprile – 2ª giornata27 aprile – 3ª giornata28 aprile – riposoSeconda Fase29 aprile – quarti di finale30 aprile – semifinali1 maggio – finaliOrari: 9.00 giovanissimi; ore 11.00 allievi; ore 15.00 femminile; ore 17.00 junioresSegui il torneo su torneodelleregioni.lnd.itPer foto, clip e dirette streaming vai sulla fanpage LND facebook.com/LegaDilettantiUsa l'hashtag #tdr2017

