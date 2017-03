Teatro: Catanzaro, al Politeama due serate con "Sister act"

CATANZARO, 03 MARZO - Arriva il 7 e l'8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro un concentrato di allegria e divertimento: "Sister Act", il musical, tratto dall'omonimo film del 1992 che consacro' Whoopi Goldberg nell'indimenticabile ruolo di Deloris, "una svitata in abito da suora". Alessandro Longobardi, direttore artistico dello storico teatro Brancaccio di Roma, ha dato vita a questo nuovo progetto firmato da Viola Produzioni in collaborazione con la Compagnia della Rancia, con un cast composto da grandissimi talenti tra cui Belia Martin, una spumeggiante e incontenibile Deloris Van Cartier, Pino Strabioli (divertentissimo nei panni di Monsignor O'Hara), Francesca Taverni, che con la sua voce unica da' vita a una rigorosa Madre Superiora ,e l'apprezzatissima special guest Suor Cristina - la piu' amata e dibattuta vincitrice di "The voice of Italy" - nel ruolo della novizia Suor Maria Roberta.

Una storia piena di ritmo con 25 splendidi brani musicali che spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni '70, alle ballate pop in puro stile Broadway, in cui si innestano cori Gospel e armonie polifoniche. Voci strepitose, coreografie frizzanti, centinaia di costumi e imponenti scenografie, per la regia di Saverio Marconi, accompagneranno il pubblico verso un coloratissimo ed elettrizzante finale.Catanzaro si appresta, dunque, ad accogliere il musical piu' acclamato di questa stagione teatrale, una scommessa vinta che ha gia' registrato migliaia di spettatori nell'arco della tourne'e: "Una squadra artistica e produttiva straordinaria, dietro le quinte e sul palcoscenico - ha commentato Longobardi - ha dato vita a un musical unico, che ogni sera apre il cuore degli spettatori a tante emozioni. Abbiamo voluto costruire uno spettacolo che porta al suo interno una incontenibile energia ma anche momenti intensi e commoventi, che scuota il pubblico, lo ravvivi, per stigmatizzare il periodo cosi' cupo che stiamo vivendo. La musica ci avvicina tutti e ci da' la giusta forza per sentirci meglio".In occasione della festa dell'8 marzo, la Fondazione Politeama ha inteso promuovere anche un'offerta speciale: i gruppi di almeno 5 donne potranno usufruire di uno sconto del 20% sui biglietti. Per ulteriori informazioni e' possibile telefonare al numero 0961/501818 o visitare il sito www.politeamacatanzaro.net.