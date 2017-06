Tecnologia al volante: tutti gli strumenti disponibili per una guida sicura

Gli italiani vivono l’automobile come un bene irrinunciabile, al punto che il volante diventa spesso il prolungamento del nostro corpo. Ma questo non significa che l’auto sia sempre la nostra migliore amica: come ogni alleanza, essa va curata con attenzione, assicurandole anche qualcosa in cambio. Ciò significa renderla sicura, dotandola di una strumentazione in grado di proteggerci, e dunque di fare anche il bene della nostra vettura, mettendo entrambi al riparo da incidenti e da pericoli. Data l’importanza del fattore sicurezza, oggi vedremo tutti gli strumenti tecnologici idonei per una guida sicura e consapevole.

Il pilota automatico

Spesso il pilota automatico nelle auto viene visto più come una minaccia che come un’opportunità. Questo perché difficilmente lo si conosce nel profondo, e perché emerge sempre quella paura recondita nel rapporto robot-essere umano, che ci spinge a diffidare di qualsiasi innovazione tecnologica. Eppure le tecnologie hanno fatto passi notevoli nel campo della “Auto-mazione”, e meriterebbero una chance, considerando che la suddetta consentirebbe di risparmiare sui consumi di benzina e ovviamente sulle spese legate a incidenti.

Il navigatore

Il navigatore è al contrario uno strumento del quale l’italiano medio si fida ciecamente, è normale che sia così, considerando la sua utilità nel mantenere la rotta corretta soprattutto quando ci imbattiamo in percorsi sconosciuti. In questo contesto va anche detto che i dispositivi di ultima generazione offrono un vantaggio in più, vale a dire il navigatore senza Internet, come è possibile vedere tra le proposte di Coyote, la nota casa di dispositivi per la navigazione: è ovvio che poter utilizzare il dispositivo in modalità offline è un'opzione particolarmente comoda, soprattutto quando bisogna percorrere delle strade isolate in cui il segnale potrebbe andare e venire. Infine, altri utili vantaggi da ricercare in questi dispositivi sono la segnalazione degli autovelox e l’andamento del traffico, che permettono all’automobilista di pianificare un percorso in totale sicurezza, percorrendo la strada seguendo le velocità consentite e in qualche modo sapere in anticipo le tempistiche di viaggio.

Gli auricolari per smartphone

Lo smartphone è un dispositivo tecnologico che ci accompagna anche durante i viaggi in auto, che puó permetterci di fare quella telefonata salvavita in caso di necessità, ma che può diventare anche molto pericoloso ed essere fonte di distrazione, di riduzione dei riflessi e dunque di potenziali incidenti. Questo significa che dobbiamo averlo con noi ma che andrebbe utilizzato solo in casi di estrema necessità e ad auto spenta, e sempre in simbiosi con gli auricolari o ancora meglio con un sistema di vivavoce integrato, fra le altre cose obbligatori per legge. Questa sana abitudine vi consentirà di evitare multe salate dalla polizia stradale e di mantenere al top la vostra sicurezza in automobile.

L’importanza del satellitare

Ultimi – ma non certo per importanza – gli antifurto satellitari: dispositivi che sfruttano la tecnologia del GPS utilizzando la rete dei satelliti in orbita intorno al pianeta, e che rendono dunque localizzabile l’auto in caso di furto. Si tratta di dispositivi difficili da hackerare e dunque molto sicuri, e che consentono alle autorità di avviare immediatamente il recupero dell’auto tramite i dati comunicati dalle centrali operative della ditta che ha fornito il dispositivo satellitare. Meglio ancora, poi, se i suddetti sono dotati di sensori per il sollevamento.