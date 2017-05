Tempesta a Mosca, sale a 14 il bilancio dei morti

MOSCA, 30 MAGGIO- Sale a 14 il bilancio dei morti della violenta tempesta che ha colpito ieri la capitale russa. A confermarlo, questa mattina, la portavoce del Comitato Investigativo russo Sevtlana Petrenko.

Come riportato da Interfax, undici decessi si sono verificati a Mosca città, mentre altri tre sono avvenuti nella regione. Il numero di feriti supera attualmente le 50 persone ma la conta è ancora in corso, così come la verifica dei danni provocati dalla tempesta: oltre ad alberi sradicati sono volati rami, gazebo e parte delle recinzioni di numerosi cantieri presenti in centro città. Hanno subito danneggiamenti anche i fili della rete elettrica, lasciando circa 18mila persone senza luce fra Mosca e zone limitrofe, mentre alcuni edifici hanno subito danni strutturali.

Come riferisce la Bbc, le raffiche di vento, che sono arrivate a soffiare fino ad una velocità di 110 km/h, sono state descritte dai meteorologi come estremamente inusuali per la città. Per la capitale russa, si tratta della tempesta che ha causato il maggior numero di decessi da più di 100 anni a questa parte.

foto: bbc.com

Marta Pietrosanti