Tempesta tropicale in Vietnam: 17 morti

HANOI, 20 LUGLIO - La tempesta tropicale che si è abbattuta sulle province centrali del Vietnam hanno portato alla morte almeno diciassette persone. Altre sei sono disperse.

A diffondere la notizia sono state le autorità vietnamite, ed è stata riportata dalla Dpa, la stampa tedesca.

La tempesta è stata chiamata Talas e ha colpito maggiormente la provincia di Nghe An, in cui hanno perso la vita otto persone. Tra questi ci sono anche tre membri dell'equipaggio di una nave da carico che era affondata lunedì scorso. I soccorsi stanno cercando gli altri componenti e sette di loro sono stati messi in salvo.

Moltissime case sono state completamente scoperchiate dal fortissimo vento, e altre sono state del tutto distrutte.

Circa 50.000 ettari di coltivazione di riso e verdura sono stati distrutti.

Chiara Fossati

immagine da tgcom24.it