Meteo: previsioni per i prossimi giorni

ROMA, 5 SET - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 6 SETTEMBRE al Nord peggiora su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali, più diffusi e intensi dal pomeriggio, in estensione serale su Liguria e alta Pianura Padana. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29. Al Centro tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo sparuti annuvolamenti diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 30. Al Sud giornata variabile in Sicilia con locali piovaschi diurni nelle aree interne montuose; bel tempo pienamente estivo altrove. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 32.

LUNEDI' 7 SETTEMBRE al Nord tempo instabile con rovesci e temporali, anche intensi sulle regioni di Nordovest; migliora in serata, salvo residui fenomeni sul basso Piemonte. Temperature in netto calo, massime tra 21 e 26. Al Centro tempo in peggioramento in Toscana con locali rovesci diurni; variabilità altrove con isolati acquazzoni sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 25 e 29. Al Sud cieli irregolarmente nuvolosi con occasionali piovaschi sulla Sicilia e al pomeriggio sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 28 e 33.

MARTEDI' 8 SETTEMBRE al Nord avvio di giornata ancora variabile ma con basso rischio di precipitazioni. Tendenza a rasserenamenti entro la serata, specie in pianura. Temperature in lieve rialzo, massime tra 22 e 27. Al Centro da poco a parzialmente nuvoloso; qualche annuvolamento in più in Appennino con rischio di isolati fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32. Al Sud avvio di giornata all'insegna della variabilità; locali rovesci dal pomeriggio su Sardegna e Sicilia. Temperature con poche variazioni, massime tra 28 e 33.