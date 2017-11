Tencent: WeChat supera Facebook in valore di mercato

ROMA, 21 NOVEMBRE - Il colosso Tencent, che controlla la popolare piattaforma di messaggistica WeChat, e' la prima azienda cinese a superare i 500 miliardi di dollari di capitalizzazione e ha superato Facebook in valore di mercato. Lo rivela il Financial Times, il quale precisa che il valore di Tencent ha toccato i 534,5 miliardi di dollari, sopra i 519,4 miliardi di Facebook.

La piattaforma WeChat di Tencent ha raggiunto i 980 milioni di utenti. Il gruppo si e' molto rafforzato anche nel settore dei videogiochi dove controlla il gettonatissimo "King of Glory", che ha oltre 80 milioni di utilizzatori al giorno. Nel giugno scorso Tencent ha acquistato per 8,6 miliardi di dollari la maggioranza delle azioni di Supercell Oy, il gruppo finlandese produttore di alcuni dei piu' fortunati videogiochi per smartphone, come 'Clash of Clans' e 'Hay Day'. Inoltre ha recentemente fatto incetta del 5% di Tesla e del 10% di Snapchat.