Tennis, Atp Miami: sarà ancora Federer contro Nadal. Finisce in semifinale il sogno di Fognini

MIAMI, 1 APRILE - Il sogno di Fabio Fognini di raggiungere la finale del torneo si Miami si infrange su Rafa Nadal. Troppo forte lo spagnolo per il tennista ligure, che lotta nel secondo set ma alla fine deve cedere al campione maiorchino.

Partenza determinata di Nadal, che porta a casa il primo set in appena 25 minuti di gioco con un netto 6-1 e un dominio favorito probabilmente dalla tensione di Fognini, incapace di trovare la chiave per mettere in difficoltà l’avversario. Secondo set più combattuto, con l’italiano che salva diverse palle break nel quinto game e rimane in partita.

Sul 6-5 per il tennista di Manacor però, Fognini commette qualche errore di troppo e la partita si decide senza andare al tie-break, che probabilmente avrebbe dato qualche chance di riportare il risultato in parità. Finisce 6-1 7-5 in un’ora e cinque minuti di gioco la seconda semifinale in carriera in un Atp 1000 per Fognini, mentre Nadal raggiunge per la quinta volta la finale del torneo che manca al suo palmares.

Ad attendere lo spagnolo in finale ci sarà ancora una volta Roger Federer, che ha avuto la meglio di Nick Kyrgios dopo una semifinale bella ed emozionante. L’ha vinta il fenomeno svizzero per 7-6 6-7 7-6, dopo 3 ore e 11 minuti di grande intensità. Match dominato dai servizi, con due soli break e con Federer ad avere più occasioni sulla battuta dell'australiano. Il primo break però è proprio di Kyrgios, che strappa il servizio all’avversario nel settimo gioco e avanti 5-4 spreca la chance di chiudere il primo set. Con un doppio fallo e una volee sbagliata però concede il contro-break che riporta il risultato in parità.

Si va al tie-break dopo un set point salvato dall’australiano nel dodicesimo gioco grazie ad un ace. Anche qui grande equilibrio e opportunità per entrambi. Il primo set si chiude a favore dello svizzero dopo un altro doppio fallo di Kyrgios. Secondo set completamente dominato dai servizi con l’unica opportunità in favore di Federer sul 6-5 ma la risposta sul match point termina fuori di poco. Al tie-break stesso risultato del set precedente ma questa volta in favore dell’australiano.

Il copione si ripete anche nel set decisivo. Il servizio la fa da padrone e il tie-break è decisivo. Un gratuito di Federer manda il giovane australiano al servizio per chiudere il match ma prima un errore di diritto, poi un nuovo doppio fallo, consentono a Federer di raggiungere in finale Nadal per il trentasettesima volta in carriera.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine washingtonpost.com)