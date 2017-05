Tennis, ATP Monaco di Baviera: Seppi fuori al terzo set contro Zeballos

MONACO DI BAVIERA, 3 MAGGIO – E’ stato eliminato al primo turno del torneo ATP di Monaco di Baviera Andreas Seppi, superato dopo 2 ore e 10 di lotta dall’argentino Zeballos, semifinalista a Barcellona.

L’italiano è riuscito a ribaltare una falsa partenza conquistando il primo set in rimonta per 7 game a 5. Nel secondo, tuttavia, è crollato cedendo per 6-2 il parziale al proprio avversario. Zeballos si è infine imposto nella terza partita, con il punteggio di 7-5.

Finisce quindi subito l’avventura tedesca di Seppi, mentre ancora deve iniziare quella di Fognini, atteso direttamente agli ottavi di finale grazie ad un bye al primo turno. Testa di serie numero uno del torneo sarà Gael Monfils. Il francese è al ritorno da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese,

Nell’altro ATP della settimana, ad Instanbul, Paolo Lorenzi dovrà vedersela con il serbo Djere, che ha superato nella giornata di ieri il tedesco Brand. Favoriti in Turchia il canadese Raonic, testa di serie numero 1, ed il croato Marin Cilic, testa di serie numero 2.

Continua dunque la marcia di avvicinamento agli Internazionali d’Italia, che si terranno a Roma dal 14 al 21 maggio, a loro volta preludio al Roland Garros che andrà in scena dal 28 maggio all’11 giugno.

Paolo Fernandes



Foto: blitzquotidiano.it