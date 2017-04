Tennis, ATP Montecarlo: trionfo Nadal

MONTECARLO, 23 APRILE – E’ ancora Rafael Nadal il principe della terra rossa monegasca. Lo spagnolo è riuscito nell’impresa di conquistare per la decima volta il torneo di Montecarlo, superando in finale il connazionale Ramos-Vinolas. Dopo gli 8 trionfi dal 2005 al 2012 e la vittoria della passata stagione, Nadal è oggi diventato il primo giocatore dell’era open a vincere per dieci volte lo stesso trofeo.

6-1 6-3 in poco più di un’ora e un quarto il punteggio con cui il maiorchino ha liquidato Ramos-Vinolas, principale sorpresa dell’edizione 2017 del Master, giunto in finale dopo aver eliminato Cilic e poi il numero uno del mondo, Andy Murray.

Nel primo set, dopo tre game in sostanziale equilibrio, Nadal ha conquistato un break sul punteggio di 2-1, portandosi così sul 3-1. E’ stato questo il punto di svolta della prima parte dell’incontro: Nadal ha poi infatti agevolmente chiuso la prima partita per 6 giochi a 1. Nel secondo set Ramos Vinolas ha provato a tenere testa da fondo campo al maiorchino, ma ha dovuto capitolare nel del quinto game, quando Nadal ha strappato il break poi rivelatosi decisivo.

Con la vittoria di oggi lo spagnolo ha conquistato il settantesimo titolo in carriera, cinquantesimo sulla terra rossa. Il prossimo Master 1000 sarà quello di Roma, dove mancherà l’unico giocatore in grado di arginare la furia del maiorchino degli ultimi mesi: Roger Federer; i rivali sono avvertiti: la terra rossa ha di nuovo il proprio re.



Paolo Fernandes

Foto: ubitennis.com