Tennis, Australian Open: Seppi e Nadal al terzo turno. Nel femminile la rivelazione è Kostyuk

MELBOURNE, 17 GENNAIO - Andreas Seppi continua la sua avventura agli Australian Open. Il tennista altoatesino, numero 76 della classifica Atp, è approdato al terzo turno dopo aver battuto agevolmente in tre set (6-1, 6-3, 6-4) il giapponese Yoshihito Nishioka. Successo rilevante, quello di Seppi, anche in chiave Davis, visto che Nishioka potrebbe essere avversario dell'Italia nella sfida con il Giappone in programma nel primo weekend di febbraio a Morioka.

"Ho disputato un buon match - ha detto a fine gara Andreas – e sono partito molto bene, mentre lui nel primo set ha fatto tanti errori. L'unico aspetto negativo è la percentuale di prime al servizio sotto il 50%. Positivo aver chiuso in tre set, perché a Melbourne in questi giorni fa molto caldo e cominciavo ad accusare un po' di stanchezza. Ora ho una giornata di riposo per recuperare".

Il prossimo avversario dell’azzurro sarà il gigante croato Ivo Karlovic, numero 89 Atp, che ha sconfitto un altro giapponese, Yuichi Sugita, dopo una maratona di 5 set e 4 ore e mezza sotto un sole cocente. "Una bella rottura affrontare uno come Karlovic, che non ti fa giocare quando serve - ha sottolineato Seppi. Forse sarebbe stato meglio Sugita, con cui puoi scambiare da fondo. Comunque va bene così, l'avversario non lo puoi certo scegliere".

Al terzo turno anche Rafa Nadal e Wilfried Tsonga. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, è passato più agevolmente, piegando l'argentino Leonardo Mayer. Il francese, numero 15 Atp, ha dovuto invece faticare per avere la meglio sul canadese Denis Shapovalov. Nadal ora se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur, che all'esordio del torneo ha eliminato Paolo Lorenzi, mentre per Tsonga ci sarà la sfida con Kyrgios.

Tra le donne, oltre al successo della Wozniacki sulla svizzera Bencic (che aveva eliminato a sorpresa Venus Williams), va registrato l’exploit della giovane Marta Kostyuk. La quindicenne ucraina ha battuto 6-3, 7-5 l’australiana Olivia Rogowska, eguagliando il record di Martina Hingis, fino a ieri la più giovane tennista a centrare il terzo turno di uno Slam. L'ucraina, nata il 28 giugno 2002 a Kiev, ha tutta l’aria di essere una predestinata. Numero 2 del mondo a livello juniores (con tanto di titolo in Australia lo scorso anno), sta dimostrando di non soffrire il salto tra i professionisti. Ha centrato il prestigioso record appena al 16° match da professionista.

Claudio Canzone

Fonte foto: oasport.it