Tennis Coppa Davis, Italia ai quarti. Argentina eliminata

BUENOS AIRES, 7 FEBBRAIO - L'Italia si è qualificata per i quarti di finale di coppa Davis battendo 3-2 l'Argentina campione in carica. Ad attenderci la prossima volta c’è il Belgio ad aprile.

L’incontro, durato 4 ore e 16 minuti, non era partito benissimo per il ligure Fabio Fognini costretto in pochi minuti a rincorrere sullo 0-4. Il primo set è infatti dell'argentino Guido Pella e getta nello sconforto tutto l’ambiente azzurro.Fognini ha la prima grande chance per raddrizzare la partita nel quinto game del secondo set quando va a servire avanti 3-1. Ma torna a sbagliare come in tutto il primo set. Tanti errori (110 a fine partita) e qualche buona soluzione nello scambio da fondo permettono all'argentino di ribaltare rapidamente la situazione, portando anche il secondo set ai sudamericani.L’azzurro tenta la rimonta e si porta sul 3-2 nel terzo set, ma il game decisivo è l’ottavo quando, dopo una serie di palle-break, riesce a prevalere definitivamente e vince il set.Nel quarto, il ligure sfoggia il meglio del suo repertorio per un 6-4 che spaventa. I sostenitori di casa, aizzati da Diego Armando Maradona in versione capo ultrà, spingono Guido Pella, a sognare di rimontare.Il break del 3-2 nel quinto set è decisivo così come la palla del possibile contro-break gestita bene da Fabio che, scatta sul 4-2, portando a casa l’incontro.Alla fine del match Fabio Fognini non nasconde la gioia, e ammette le difficoltà: "Che dire, all'inizio giocavo male ma ho continuato a lottare ed è andata bene. Sono contento perché siamo un grande gruppo".

Giulia Piemontese

(Immagine da: oasport.it)