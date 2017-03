Tennis, Fognini fa la storia: è semifinale a Miami

MIAMI (USA), 30 MARZO - Fabio Fognini entra nella storia del Tennis italiano. E’ infatti il primo tennista a raggiungere la semifinale al Miami Open (montepremi 6.993.450 dollari, cemento) battendo il giapponese Kei Nishikori con un netto 6-4 6-2. Una vittoria ancor più prestigiosa e clamorosa, se si considera la forza del suo avversario, n°4 del ranking Atp e già finalista lo scorso anno, oltre che semifinalista nel 2014.

La vittoria è arrivata in poco più di un ora gioco e ha visto tutta la grande determinazione e la grinta di ‘Fogna’ oltre che la precaria condizione fisica del giapponese, come del resto già emerso all’interno del torneo a partire dagli ottavi di finale contro Delbonis. I problemi al ginocchio sinistro hanno limitato il campione nipponico ma resta la grande prestazione di Fognini e la meritata semifinale.

Si tratta inoltre di una importante rivincita per il tennista italiano, dopo i due precedenti combattuti su terra a Madrid e sul cemento di Melbourne nel 2011. Dopo le due sconfitte, maturate in contese piuttosto serrate, è arrivato un successo fondamentale per la rinascita di Fognini.

Il 29enne ha sempre tenuto il controllo del match, dominando per lunghi tratti. E’ la seconda semifinale conquistata in un Master 1000, dopo quella di Montecarlo 2013. Nel segno del due, dunque: la vittoria contro Nishikori è infatti la seconda contro un top 5, dopo quella ottenuta al terzo turno di Barcellona 2015 contro Rafael Nadal. Quel Nadal che sarà chiamato nuovamente a sfidare nella semifinale appena conquistata.

Lo spagnolo, numero 6 del ranking, si è sbarazzato in un 1 ora e 22 minuti di gioco dell’americano Jack Sock e “vede” ora la finale con il rivale storico Federer. Tuttavia, avrà dinanzi proprio Fabio Fognini. E c’è da scommettere che non sarà facile.

Cosimo Cataleta