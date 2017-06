Tennis, il punto sulla settimana

NAPOLI, 16 GIUGNO – Ha dovuto sudare il numero 7 del mondo Marin Cilic, per domare Tipsarevic negli ottavi di finale dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenboch, in Olanda. Il croato ha perso il primo set al tie-break, ma si è riscattato nel secondo e terzo parziale, imponendosi con un finale 6-7 6-2 6-4. Ad attenderlo ai quarti di finale il canadese Pospisil, vincitore per ritiro sull’ucraino Dolgopolov. Bene anche Karlovich (6-4 6-1) e Medvedev (6-3 7-6), avanzati al turno successivo a scapito rispettivamente di Kozlov e Kokinnakis.

Prosegue anche il torneo di Stoccarda, dopo l’eliminazione di Federer nella giornata dell’altro ieri. Nelle partite di ieri, Berdych si è imposto su Tomic per 7-6 6-2, ed ora dovrà vedersela con Lopez, vincitore al terzo della sfida con Jeremy Chardy (6-3 3-6 6-2 il punteggio dello spagnolo). Sarà invece il francese Benoit Paire (che ha sconfitto il padrone di casa Gojowczyk per 6-2 6-4) ad affrontare la sorpresa Janowickz, che ha giustiziato in due set la testa di serie numero 2, Dimitrov.

In programma oggi le sfide tra Karlovic e Medvedev, Benneteau e Zverevev ed infinde Cilic e Pospisil in Olanda. Sull’erba tedesca invece il trentanovenne Haas se la vedrà con Mischa Zverev, mentre il francese Paire sfiderà il polacco Janowicz.

Capitolo donne. A Nottingham, bene la greca Sakkari e la britannica Konta, entrambe ai quarti di finale. Avanza anche la Safarova, dopo un affannoso match di oltre due ore con la taiwanese Su-Wei, che ha capitolato al terzo set sul punteggio di 1-6 6-3 7-6. A Hertogenbosch invece, avanti la Rodina e la Rus. Vittoria anche per Kristina Mladenovic, testa di serie numero 2, sulla bielorussa Sasnovich.

Paolo Fernandes

Foto: livetennis.it