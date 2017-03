Tennis, Indian Wells, eliminata Roberta Vinci, avanti Nadal, Djokovic e Federer

INDIAN WELLS, 13 MARZO – L’italiana Roberta Vinci è stata eliminata al terzo turno nel 'Bnp Paribas Open' in corso a Indian Wells, in California. La tarantina, numero 29 del ranking mondiale, è stata battuta in tre set dalla russa Svetlana Kuznetsova, numero 8 del mondo, per 6-2, 2-6, 6-1 dopo un'ora e 36 minuti di gioco.

Nessuna sorpresa tra gli uomini. Dopo la clamorosa eliminazione del numero uno del mondo, Andy Murray, infatti, i big Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal hanno agevolmente superato il secondo turno.

Il serbo, numero 2 del ranking mondiale, ha superato 6-4, 7-6 (7-5) il britannico Kyle Edmund. Federer ha invece sconfitto il francese Stephane Robert 6-2, 6-1 in appena 51 minuti. Anche Nadal, numero 6 del mondo, passa il turno dopo aver battuto 6-3, 6-2, l'argentino Guido Pella dopo un'ora e 21 minuti di gioco.

ALTRI RISULTATI SECONDO TURNO ATP - Steve Johnson (Usa, 24) b. Kevin Anderson (Rsa, 24) 6-4 3-6 7-6(4) Juan Martin Del Potro (Arg, 31) b. Federico Delbonis (Arg) 7-6(5) 6-3 Alexander Zverev (Ger, 18) b. Facundo Bagnis (Arg) 7-6(10) 6-3 Nick Kyrgios (Aus, 15) b. Horacio Zeballos (Arg) 6-3 6-4 Fernando Verdasco (Esp, 26) b. Pierre-Hugues Herbert (Fra) 7-685) 6-1 Donald Young (Usa) b. Dam Querrey (Usa, 23) 6-3 3-6 6-3 Jack Sock (Usa, 17) b. Henru Laaksonen (Sui) 6-3 0-6 6-4 Grigor Dimitrov (Bul, 12) b. Mikhil Youzhny (Rus) 6-4 6-0 Marin Cilic (Cro, 6) b. Taylor Fritz (Usa) 6-4 5-7 6-4.

ALTRI RISULTATI TERZO TURNO WTA - Elina Svitolina (Ukr, 10) b. Daria Gavrilova (Aus, 24) 6-2 6-1 Garbine Muguruza (Esp, 7) b. Kayla Day (usa) 3-6 7-5 6-2 Dominika Cibulkova (Svk, 5) b. Krystina Pliskova (Cze) 2-6 7-6(5) 7-6(4) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus, 19) b. Barbora Strycova (Cze, 17) 6-3 6-2.

[foto: gazzetta.it]

Antonella Sica