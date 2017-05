Tennis, Madrid: Murray fuori agli ottavi, avanti Djokovic

MADRID, 12 MAGGIO – In corso i “Mutua Madrid Open", quarto torneo ATP World Tour Masters 1000 stagionale, che mette in palio 5.439.350 euro, che ieri hanno visto l’uscita di scena agli ottavi di finale di Andy Murray, al momento numero 1 del mondo: lo scozzese è stato sconfitto in due set dal croato Borna Coric, numero 59 del mondo, per un doppio 6-3. Per Coric ora uno fra Thiem e Dimitrov. Eliminato anche Tomas Berdych, 11esimo favorito del seeding, che ha ceduto per 6-4 6-4 al tedesco Alexander Zverev, che ai quarti troverà uno fra Paire e Cuevas.



Va avanti invece Novak Djokovic che si è imposto infatti per 6-4 7-5 su Feliciano Lopez.



Per il tabellone femminile la prima semifinalista è Simona Halep, che si è imposta sulla statunitense Coco Vandeweghe con un doppio 6-1.



In semifinale affronterà ora Anastasija Sevastova che ha battuto l'olandese Kiki Bertens con un duplice 6-3. La terza semifinalista è la francese Kristina Mladenovic (testa di serie n. 14) che ha sconfitto con un doppio 6-4 la rumena Sorana Cirstea e attende ora una fra Eugenie Bouchard e Svetlana Kuznetsova.



Maria Minichino



(fonte immagine corriere.it)