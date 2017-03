Tennis, Miami Open: arrivano le fasi finali

ROMA, 31 MARZO –Entra nelle fasi finali l’Open di Miami, con le prime eliminazioni d’eccellenza: Venus Williams è stata sconfitta in semifinale da Johanna Konta, che incontrerà in finale la danese Caroline Wozniacki. Nell'ultimo quarto del tabellone maschile l'australiano Nick Kyrgios ha battuto il tedesco Alexander Zverev, ed ad aspettarlo troverà lo svizzero Roger Federer, che a sua volta ha avuto la meglio in tre set sul ceco Thomas Berdych .

Nel frattempo in semifinale l’italiano Fabio Fognini aspetta Rafa Nadal ma, qualunque sarà il risultato, sarà comunque una vittoria per il tennis italiano visto che mai prima un azzurro era riuscito ad arrivare tanto lontano al Wta di Miami. I precedenti non sono a favore di Fognini: su 10 incontri con lo spagnolo, è riuscito a vincere solo tre gare.

"Io conosco molto bene lui e lui conosce molto bene me” ha commentato Nadal, precisando: “Sarà un match molto duro. Lui sta giocando davvero bene quindi sarà una bella sfida. Dovrò tirare fuori il mio tennis migliore".



Maria Minichino



(fonte immagine tennis-miami.com)