Tennis, Roland Garros: cade Zverev. Tutti i risultati

PARIGI, 30 MAGGIO – Grandissima delusione per Alexander Zverev, fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, che è stato eliminato in quattro set dal 32enne spagnolo Fernando Verdasco, capace di imporsi con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-2).

La partita, conclusasi oggi dopo la sospensione di ieri sera per oscurità, ha visto un Verdasco in eccezionale stato di forma, abile ad impedire al tedesco di entrare con i piedi in campo ed estremamente reattivo sulla risposta, in particolar modo nell’ultimo set, dove ha strappato due break consecutivi a Zverev.

Nelle altre partite di spicco, Del Potro ha domato in tre set (6-2 6-1 6-4) Guido Pella, in una sfida tutta argentina, confermando l’ottimo stato di forma mostrato a Roma due settimane fa, mentre Nick Kyrgios si è imposto per 6-3 7-6 6-3 su Kohlschreiber in una partita caratterizzata dai ben 20 ace dell’australiano in soli 16 turni di servizio.

Vittorie anche per Istomin, che ha superato per 7-6 6-3 6-4 l’americano Escobedo, per Dolgopolov, uscito vincitore dallo scontro con Berlocq (7-5 6-3 6-4), per il coreano Chung (6-4 3-6 6-3 6-3) e per il francese Chardy (6-2 6-4 7-6 al moldavo Albot).

Trionfo in scioltezza anche per lo svizzero Wawrinka, che ha liquidato lo slovacco Kovalik in tre set (6-2 7-6 6-3). Costretto invece a faticare Anderson: il sudafricano è stato infatti trascinato per ben due volte al tie-break dal tunisino Jaziri (7-6 6-3 7-6 il finale). Si segnala infine la vittoria di Almagro sul cipriota Baghdatis: lo spagnolo è riuscito a ribaltare la sconfitta nel primo set, conquistando l’accesso al secondo turno per 6-7 6-4 6-3 7-6).

Il primo turno vedrà ancora impegnati tra gli altri Murray contro il russo Kuznetsov, l’italiano Lorenzi contro il lituano Berankis, John Isner con Thompson e i francesi Tsonga e Monfils rispettivamente contro Olivo (Argentina) e Brown (Germania).

Tra le donne, invece, continuano le cadute eccellenti. Dopo la sconfitta di Angelique Kerber, anche la testa di serie numero 7, Johanna Konta è stata eliminata dalla terra rossa parigina. Prosegue invece il cammino della numero 5 WTA Elina Svitolina, che si è imposta per 6-4 6-3 sulla Shvedova e della Suarez Navarro, agilmente vittoriosa per 6-4 6-2 contro la greca Sakkari.

Paolo Fernandes

Foto: pinterest.com