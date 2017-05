Tennis: Thiem elimina Nadal, stasera Djokovic-Del Potro

ROMA, 19 MAGGIO - Uno strepitoso Dominic Thiem elimina Rafa Nadal in due set, 6-4 6-3, e vola in semifinale agli Internazionali di Roma. L'austriaco batte il re della terra rossa in maniera netta, mentre la sconfitta dello spagnolo fa rumore.

Rafa perde per due volte il servizio nel primo set, finendo sotto 5-1 e provando poi a risalire, costretto però a fermarsi sotto i colpi vincenti dell'avversario. Nel secondo set a far la differenza è la prontezza di Thiem, che al settimo game sfrutta la prima palla break concessa dallo spagnolo, riuscendo poi a resistere nell'ottavo game al ritorno di Nadal e annullando tre palle break.

Ottava vittoria in carriera per Thiem, ma senza dubbio la più dolce, perchè gli permette di accedere ad una semifinale in cui se la vedrà con il vincente di Djokovic-Del Potro. Sconfitta amara invece per Nadal, al quale non riuscirà la tripletta di Masters 1000 sulla terra, dopo Montecarlo e Madrid: Rafa lascia il Centrale scurissimo in volto, ma soprattutto dà nuovamente l'arrivederci a Roma, dove non vince da quattro anni e dove ha trionfato per sei volte in carriera.

Già stabilita invece l'altra semifinale del torneo, che vedrà sfidarsi Zverev e Isner, mentre gli occhi degli appassionati saranno puntati sul match che assegnerà l'ultimo posto disponibile per le semifinali: a contenderselo Nole Djokovic e Juan Martin Del Potro. L'argentino sta giocando un gran tennis sulla terra capitolina, mentre il serbo è apparso in crescita nella vittoria di ieri su Bautista Augut e ha tutta l'intenzione di vendicare la sconfitta ai Giochi di Rio per mano dello stesso Del Potro.

Claudio Canzone

Fonte foto: interris.it