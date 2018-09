Tennis, Us Open: la finale donne sarà Williams - Osaka

NEW YORK, 7 SETTEMBRE – Nella seconda semifinale degli US Open, la nipponica Naomi Osaka batte l'americana Madison Keys 6-2 6-4 e si aggiudica la finale femminile dell'ultimo torneo di Grande Slam della stagione.

La Osaka diventa così la prima giapponese a conquistare la finale degli US Open. Nell'altra semifinale invece, Serena Williams batte la lettone Anastasija Sevastova 6-3 6-0 e raggiunge la sua nona finale in carriera di US Open. Sabato la finale donne sarà dunque Serena Williams contro Naomi Osaka.

Nella notte statunitense si disputeranno le semifinali maschili: Nadal-Del Potro e Nishikori-Djokovic. Domenica la finale.

Diana Sarti

Fonte foto: lastampa.it