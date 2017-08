Tennis, US Open: sarà Lorenzi-Fabbiano al terzo turno, ancora derby italiano dopo Travagli-Fognini

NEW YORK, 31 AGOSTO - Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano sono i primi due italiani a qualificarsi per il terzo turno dell'Open degli Stati Uniti. Il senese ha impiegato quattro set per domare il lussemburghese Gilles Muller (6-7 6-3 7-6 6-3 lo score), il pugliese invece ha avuto bisogno di cinque set per superare l'australiano Jordan Thompson (2-6 6-2 3-6 6-4 6-2 il punteggio finale).

Questa duplice impresa garantisce all'Italia un secondo derby (dopo il sorprendente successo di Stefano Travaglia su Fabio Fognini) e una sicura presenza agli ottavi di finale: uno tra Lorenzi e Fabbiano sarà il sesto italiano di sempre a raggiungere gli ottavi all'Open degli Stati Uniti. Dopo Corrardo Barazzuttti (unico a spingersi oltre, fino alle semifinali, nel 1977), Adriano Panatta (1978), Gianluca Pozzi (1994), Davide Sanguinetti (2005) e Fabio Fognini (2015), si rivedrà dunque un tennista azzurro oltre il terzo turno.

Partiamo da Lorenzi. La prima impresa della giornata porta la firma di questo ragazzo di 35 anni, numero 40 del mondo, opposto a quel Muller amante dei campi veloci e capace un paio di mesi fa di eliminare da Wimbledon Rafael Nadal, attuale numero 1 del mondo. Non sono però bastati i venti ace del lussemburghese per far tremare Lorenzi, partito male, lento e fuori posizione, ma subito capace di recuperare il break di svantaggio e di trascinarsi al tie-break, poi perso per 7 punti a 4.

Paolo non si è scomposto più di tanto: ha giocato un tennis vario ed è riuscito a fare la voce grossa già dall'inizio del secondo set, volando avanti 5-0 e pareggiando il conto dei set per 6-3. A questo punto l'inerzia della partita è passata al senese. Sul 3 pari del terzo set Lorenzi ha mancato tre palle per la fuga, recuperando poi con un tie-break perfetto, questa volta dominato per 7 punti a 4 e con uno strepitoso passante di rovescio da fuori campo. Muller è andanto sotto 3-0 al quarto, mancando poi sul 3-2 la palla per rientrare in partita e arrendendosi per 6-3 a un Lorenzi scatenato. Per l'italiano è la seconda presenza al terzo turno di uno Slam dopo quella centrata qui 12 mesi fa, quando si arrese a Andy Murray.

Impresa anche per Thomas Fabbiano, che centra per la prima volta in carriera il terzo turno, alla sesta partecipazione ad un torneo dello Slam. La fila di australiani porta bene al pugliese, che dopo John-Patrick Smith mette ko anche Jordan Thompson. Match non semplice, con l'azzurro sempre costretto a rincorrere. A inizio di quinto set quando Thomas si trova sotto 2-0: sembra la fine e invece, grazie alle eccellenti doti di fondo, il pugliese riesce ancora a trovare lo spunto giusto per il terzo recupero di giornata, infilando sei game consecutivi per la più importante vittoria della carriera.

Il vincente tra Lorenzi e Fabbiano troverà poi agli ottavi uno tra Kevin Anderson (6-3 7-5 6-4 a Ernests Gubis) o Borna Coric (che invece ha estromesso a sorpresa Alexander Zverev). A Lorenzi e Fabbiano potrebbe aggiungersi oggi anche Stefano Travaglia, che dopo la vittoria nel derby contro Fabio Fognini è atteso dal match contro il serbo Victor Troicki. Delle donne italiane invece non c'è più traccia. È la prima volta dal 2001 che nessuna riesce a superare un turno: quest’anno subito fuori Schiavone, Giorgi e Vinci.

Claudio Canzone

Fonte foto: worldwideticketing.com