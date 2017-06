Tennis, Wimbledon al via: i sorteggi degli italiani

NAPOLI, 30 GIUGNO – E’ andata bene ai “grandi” di casa nostra il sorteggio del main draw di Wimbledon, terzo Slam di stagione.

Il numero uno italiano, Fabio Fognini, ventottesima testa di serie del tabellone. Dovrà affrontare il russo Dmitry Tursunov al primo turno. Sorteggio benevolo anche per Lorenzi, testa di serie numero 32, che se la vedrà con Horacio Zeballos.

Bene anche Seppi, accoppiato con il ceco Gombos, mentre non sorridono gli altri azzurri ai nastri di partenza. Thomas Fabbiano si vedrà infatti opposto a Sam Querrey, lo statunitense che eliminò Djokovic lo scorso anno. E’ andata peggio a Marco Cecchinato, che affronterà il giapponese Kei Nishikori, numero 9 ATP.

Non conosce ancora il suo avversario invece Stefano Travaglia, 25enne marchigiano numero 155 del ranking mondiale. Per lui, all’esordio in un tabellone principale di uno Slam, si dovrà attendere la fine delle qualificazioni. A prescindere dal sorteggio, però, è già grande la soddisfazione per aver raggiunto il main draw dell’erba inglese, dopo una carriera costellata da infortuni.

Paolo Fernandes