Tennistavolo Norbello: a Roma nella disperata ricerca di punti in A1 maschile

NORBELLO, 24 MARZO 2017 - Il convoglio della salvezza staziona a Roma, e questa è davvero l’ultima occasione per evitare il peggio in A1 maschile. In questa stagione la società giallo blu ha avuto il grande privilegio di contare sulla collaborazione di un tecnico dall’immensa esperienza, riconosciuta in tutti e quattro i punti cardinali della nazione italiana. Eliseo Litterio da subito avvertì che il trio norbellese avesse necessità di una profonda coesione. E a furia di battere il tasto su questo aspetto (grazie anche al “collante” Maxim Kuznetsov, sempre pronto a dare del suo anche fuori dal campo per quella che ormai è diventata la sua squadra del cuore), qualche risultato è arrivato nella seconda parte del campionato. Ma ancora non basta. E il maestro molisano è sempre più a disposizione, fermo nelle sue convinzioni: Seun Ajetunmobi e Stanislav Golovanov sono due ottimi giocatori, ma devono fare più squadra con Maxim e soprattutto ascoltare i consigli della panchina. E se vincono non sarà un miracolo, perché questa squadra, se ben drenata, può dare filo da torcere a chiunque.

Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Sesta giornata di ritorno – Sabato 25 Marzo 2017 - Ore 15:00

Sede di gioco: Roma (RM)

Cral Comune di Roma - A.S.D. Tennistavolo Norbello

DUE SQUADRE MOLTO AFFAMATE

Il club laziale non se la passa tanto bene. L’ultima volta che ha centrato la vittoria risale all’andata, proprio nell’impianto comunale di via Azuni. Da allora solo sconfitte e un pareggio: risultati che non hanno compromesso la sua vocazione ai play off, per ora saldamente in mano con la terza posizione. Certo è che ulteriori passi falsi potrebbero permettere a chi sta alle sue spalle (tra l’altro a distanze molto ravvicinate) di intromettersi nella lotta per partecipare all’appendice del campionato. Del terzetto che gioca nella Capitale il più in forma appare il n. 4 d’Italia Federico Pavan (63,2%), seguito dal n. 2 Paolo Bisi (52,9%). L’anello debole è rappresentato dall’esperto Nicola Di Fiore (18,8%).

Della gara di Norbello si ricorda la doppietta di Golovanov (in crescendo prima su Di Fiore e poi su Pavan) e la sconfitta al quinto set di Seun contro Bisi.

Serie B2 Maschile – Girone “G” Nazionale

Sesta giornata di ritorno – Sabato 25 Marzo 2017 - Ore 16:00

Sede di gioco: Sassari (SS)

Tennistavolo Libertas Sassari - A.S.D. Tennistavolo Norbello

PENSIERI IN LIBERTA’

La terza forza del campionato ospita la già retrocessa compagine del centro Sardegna. Senza più particolari preoccupazioni il team allenato da Tore Scotto e composto da Gbenga Kayode, Roberta Perna, Felice Leppori e Federico Concas, giocherà rilassato con l’obiettivo di mettere in apprensione i turritani che ben stanno figurando.

Serie D1 Maschile – Girone “B” Regionale

Sesta giornata di ritorno – Domenica 26 Marzo 2017 - Ore 10:30

Sede di gioco: Nulvi (SS)

A.S.D. TT Santa Tecla Nulvi B - A.S.D. Tennistavolo Norbello



CONCLUDERE CON IMPEGNO

La sonora sconfitta del big match indubbiamente lascerà il segno. Ridotte a lumicino le possibilità di riacciuffare la capolista (ormai a +3 a due giornate dal termine), non rimane che dare il meglio in una sfida che comunque dovrebbe essere a senso unico. Formazione al completo con Nazzaro Pusceddu, Gabriele Aresu, Antonello Ledda e Peppe Mele.

Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Quarta giornata di ritorno – Domenica 26 Marzo 2017 - Ore 10:00

Sede di gioco: Paulilatino (OR)

Tennistavolo Paulilatino A - A.S.D. Tennistavolo Norbello



GRAN FINALE PAULESE

Sarà una festa a Paulilatino. Le due società amiche si sfideranno a viso aperto, ognuna vogliosa di migliorare le belle cose già fatte vedere fino ad ora. Formazione ospite: Michele Bandinu, Mauro Mereu e Francesco Sanna.



