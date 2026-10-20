Tennistavolo Norbello: doppio appuntamento ravvicinato per la A1 femminile

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 11 del 20-10-2026.pdf

Prendere un aereo dalla Sardegna, risalire l’Italia fino a Bolzano, giocare mercoledì e poi fiondarsi a Castel Goffredo venerdì per la Supercoppa Italiana Femminile contro le campionesse d’Italia. Più che un calendario di Serie A1, per le giocatrici del Tennistavolo Norbello sembra la trama di un film d'azione dove i chilometri sono solo un dettaglio e le valigie restano sempre pronte all'ingresso. Dalla dirigenza del paese è partita la raccomandazione ironica di non scordare i documenti e di fare una buona scorta di caffè per i trasferimenti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Battute a parte, nel giro di due giorni la squadra gialloblù si gioca una fetta enorme di gloria. L'allenatrice Olga Dzelinska sa che l'asticella si è alzata di colpo, ma il gruppo è sereno: il netto 3-0 rifilato all'esordio nel derby contro il Muravera TT, firmato da Paulina Krzysiek, Anastasiia Kolish e Irene Moretti, ha dimostrato che le ragazze hanno i mezzi per giocarsela a viso aperto.

La trasferta in Trentino-Alto Adige sarà però solo l'antipasto. Venerdì 23 ottobre, alle ore 18:30, si accendono i riflettori del PalaMazzi di Castel Goffredo per la sfida secca che assegna la Supercoppa. Sulla carta la gara spetterebbe alle vincitrici di scudetto e Coppa Italia, ma visto che le mantovane hanno vinto entrambi le competizioni, il diritto di sfidarle va al Norbello, arrivato in finale di Coppa lo scorso gennaio ad Ancona. Un traguardo di prestigio che la società vuole valorizzare al massimo.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming su YouTube nel canale ufficiale della FITeT.

Una settimana talmente densa che non lascerà fiato nemmeno nel weekend. Sabato 24 e domenica 25 ottobre, la pulitissima e lucente palestra comunale norbellese di via Azuni tornerà a ruggire ospitando il 2° Torneo Regionale federale di 6ª, 5ª e 4ª Categoria maschile e femminile. Il programma agonistico inizia sabato alle 14:30 con l'apertura dell'impianto, seguita alle 15:30 dal Singolo maschile di 6ª Categoria. Domenica sarà invece il turno della 5ª Categoria (maschile alle 10:00 e femminile alle 12:00) e, a chiudere la kermesse alle 15:30, i tabelloni del Singolo maschile e femminile di 4ª Categoria. L'evento, coordinato dai referenti organizzativi del club con tavoli Joola 3000 SC e palline Tibhar 40+***, richiamerà a Norbello l'intero movimento pongistico, celebrando nel modo migliore una società che non smette mai di correre, viaggiare e puntare in alto.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico

Seconda giornata di andata Mercoledì 21 ottobre 2026 Ore 18:30

Sede di Gioco Maso della Pieve - Via Maso della Pieve 11 - Bolzano (BZ)

ASV TT. Sud Tirol Bolzano Tennistavolo Norbello

LE AVVERSARIE, I PRECEDENTI E…

Per la formazione di casa si tratta del debutto in campionato: il match della prima giornata contro il Tennistavolo Sassari è stato infatti posticipato al 3 novembre per via degli impegni continentali delle sue atlete di punta in Slovenia. Il calendario ha così voluto che il loro esordio stagionale coincidesse proprio con l'arrivo della delegazione del Guilcer.

Il roster altoatesino schiera individualità importanti, a partire da Gaia Monfardini (n. 2 d’Italia) l'olimpionica Debora Vivarelli (n. 3) e la brasiliana Laura Yum Watanabe seguite da Melissa Oprandi (n. 38), Laura Depentori (n. 48) Evelyn Vivarelli (n. 68) e Caroline Luini. Il nome di Gaia Monfardini evoca incroci curiosi, essendo figlia di quella Tan Wenling che un anno fa trascinò il Norbello a un bel successo per 3-2 proprio in Alto Adige. I precedenti a Bolzano dicono che la trasferta è sempre complicata, ma i dati recenti sorridono alle sarde: dopo il blitz dell'anno scorso e un pareggio per 3-3 nel marzo 2025, per trovare un successo del Südtirol bisogna tornare al 4-0 del marzo 2024.

Il Norbello punterà sul terzetto composto da Kolish, Moretti e dalla slovena Ana Tofant. Quest'ultima arriva alla gara con un ottimo biglietto da visita: ai recenti Europei di Lubiana si è arresa solo ai sedicesimi di finale contro la russa Elizabet Abraamian, che ha poi vinto l'oro partendo dalle qualificazioni. Perdere contro la futura regina d'Europa conferma il valore della giocatrice gialloblù.

FOTO GIUSEPPE DI CARLO