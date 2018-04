Tennistavolo Norbello: doppio derby sardoin A1 tra compagini molto deluse

NORBELLO - L’ultimo atto della stagione è liberatorio per il clan gialloblù che così può accantonare un capitolo della sua storia non particolarmente brillante. Smaltite le cocenti delusioni dettate dalla retrocessione maschile e i rammarichi per il mancato accesso ai play off della femminile, il presidente Simone Carrucciu sta già studiando nuovi assetti che gli consentano di proseguire dignitosamente sia le attività nazionali, sia quelle locali.

La massima serie chiude definitivamente sabato con la partita doppia tutta sarda, ma per conoscere i responsi dagli altri campionati bisognerà aspettare fino al primo week end di maggio. “Lo sconforto non sarà mai di casa qui a Norbello – chiosa Carrucciu – perché sappiamo che la ruota gira, facciamo sport, le soddisfazioni vanno e vengono. Per esempio ci ha fatto enormemente piacere conseguire un doppio podio nel recente torneo assoluto di Terni con Maxim Kuznetsov e Romualdo Manna. Li ringrazio per il cuore che mettono in tutto quello che fanno”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di ritorno Sabato 21 aprile 2018 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer ASD Quattro Mori Cagliari 0 0

ULTIMA GARA CASALINGA STAGIONALE

La formazione cagliaritana saluta il massimo campionato cercando di ottenere almeno una vittoria. Le guilcerine si opporranno con Aleksandra Privalova, Anna Fornasari e l’ucraina Diana Styhar che secondo le voci di mercato dovrebbe soggiornare nel piccolo borgo del centro Sardegna anche il prossimo anno.

Dei Quattro Mori fanno parte due ex: Wei Jian (42,10%) e Marina Conciauro (18,8%), cui si aggiunge Madalina Pauliuc (10,50%).

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di ritorno Sabato 21 aprile 2018 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer Marcozzi Cagliari 0 0

SALUTARE LA MASSIMA SERIE CON DIGNITA’

Retrocesse entrambe, daranno il massimo perché una sfida tra isolane fa inevitabilmente tirar fuori l’orgoglio. Per i locali sarà l’ultima possibilità di incamerare la prima vittoria di un campionato arido di soddisfazioni. Romualdo Manna e Maxim Kuznetsov appaiono in forma dopo il podio di Terni, ma dall’altra parte della barricata c’è un Carlo Rossi (27,3%) che ha impedito al russo guspinese di approdare alla finale. Il team di Mulinu Becciu annovera anche Gabriele Piciulin (28,6%) e lo straniero di punta Omotayo Olajide Adeyemi (39,1%). Completa il quadro della squadra di casa l’ucraino Iurii Teteira.

Campionato Serie A2 Femminile – Play Out

Girone H Sabato 21 aprile 2018 Ore 15:00 – 17:00

Sede di Gioco Palatennistavolo – Via Ferri - Terni (Umbria)

T.T. Vallecamonica Brescia Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

PGSD Auxilium Cuneo Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer 0 0

DUE OPZIONI SU TRE PER SOPRAVVIVERE

Le prime preoccupazioni di Carrucciu e soci sono indirizzate su questo campionato. Farsi sfuggire la A2 sarebbe una grossa perdita dopo sette anni consecutivi di permanenza. L’assetto coordinato dal tecnico Eliseo Litterio sarà composto dalla ucraina Dariia Zakharova, dall’italo armena Gohar Atoyan e dalla pongista di Nuragus Eleonora Trudu.

Nel gironcino a tre è sufficiente non arrivare ultimi.

Campionato Serie C1 Maschile – Girone “N” Nazionale

Sesta giornata di ritorno Sabato 21 aprile 2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Roma

APD G. Castello C1/Comitec Roma A.S.D. Tennistavolo Norbello 0 0

POTREBBE ESSERE SALVEZZA MATEMATICA

Anche qui c’è poco da scherzare. Chi fa gli onori di casa deve vincere per forza, in caso contrario è retrocessione sicura e salvezza matematica per il trio giallo blu che piomberà nell’ Urbe con il nigeriano Gbenga Kayode, il siliquese Federico Concas e il sulcitano Cesare Mozzi.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Sesta giornata di ritorno Sabato 21 aprile 2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello I.T.C. E. Fermi Iglesias 0 0

POCHE SPERANZE MA DA SFRUTTARE

La visita della capolista iglesiente giunge in un frangente delicato dal momento che la formazione norbellese è reduce da due sconfitte consecutive. Un ulteriore k.o. la inguaierebbe seriamente, ad una giornata dal termine. Si rimboccheranno certamente le maniche Nazzaro Pusceddu, Gabriele Aresu, Luigi Pusceddu e Antonello Ledda in un finale di campionato decisamente arroventato.

Campionato Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Quinta giornata di ritorno Sabato 21 aprile2018 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Paulilatino 2014 Giallo 0 0

ARRIVEDERCI ALL’ANNO PROSSIMO

Ultima puntata di una stagione divertente che ha visto i quattro protagonisti vagare nell’Oristanese con tanto entusiasmo. Il derby conclusivo con i baby amici di Paulilatino ne è la degna conclusione. In campo Francesco Sanna, Michele Bandinu, Mauro Mereu e Augusto Sau.