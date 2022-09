Tennistavolo Norbello: è il momento della A2 femminile

NORBELLO, 13 FEBBRAIO 2021 - Le avevamo lasciate alle soglie della primavera 2020 con un primato in classifica che diventò promozione per via delle decisioni federali dettate dal Covid. Le Norbelline in A1 femminile non ci poterono mai salire perché il regolamento vieta la partecipazione di due collettivi della stessa Associazione Sportiva. Tutto pacifico, tranne quella prolungata assenza dal tennistavolo giocato che le ha tenute annoiate e in fermento per tutto questo tempo.

Domenica scocca di nuovo l’ora di saltare come grilli attorno ad un tavolo e sperimentare le sopite sensazioni.

“Sono felicissimo che anche le nostre care norbelline possano ricollegare i fili con il campionato di A2 femminile – dice il presidente Simone Carrucciu – sperando che si possano ripetere le imprese dello scorso anno. Auguro loro ogni bene e buon tennistavolo”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “A”

Quarta giornata di andata (anticipo) Domenica 14 febbraio 2021 Ore 14:00

Sede di Gioco Palasport – Viale Mazzini– Mazzano (BS)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD TT Marco Polo 0 0

UN GIRONE LOMBARDO PER NAGY, ATOYAN E SMARGIASSI

Per questa stagione si parte da un trio inedito composto dalla nuova arrivata Krisztina Nagy che avrà modo di stringere amicizia con le ormai aficionadas giallo blu Gohar Atoyan e la quasi maggiorenne Gaia Smargiassi. Se l’italo – ungherese ha respirato il clima della gara dando spesso supporto alle sue compagne di A1, al contrario l’italo armena e la vastese sono rimaste completamente distanti dai profumi classici delle sfide veraci.

Lotteranno in un girone menomato per via della pandemia, infatti, oltre alle due sfidanti, resta il TT Vallecamonica che sarà affrontato a marzo. Rimane ai box la capitana Marialucia Di Meo, giallo blu più che mai.