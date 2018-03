Tennistavolo Norbello: Ã¨ Pasqua ma si gioca ugualmente in serie A1

NORBELLO, 29 MARZO 2018 - I calendari internazionali condizionano quelli italiani e per questa volta sembra davvero azzeccato il detto “Pasqua con chi vuoi”. Infatti il presidente Simone Carrucciu si sta attrezzando per organizzare una gita fuori porta per il Lunedì dell’Angelo assieme ai suoi giocatori, costretti a stare lontani dalle famiglie in una ricorrenza così importante. Sarebbe bello se il massimo dirigente norbellese scarrozzasse i suoi atleti con l’umore a mille, ma l’avversaria di sabato in via Azuni (ingresso gratuito) non è di quelle che fanno pensare a chissà quali risultati sensazionali visto il suo background. Quindi a prescindere dagli epiloghi, quasi segnati ormai, ci sarà da divertirsi comunque tra le bellezze paesaggistiche dell’oristanese, sperando che le condizioni meteo siano magnanime.

Intanto sono aperte le adesioni per formare il gruppo di preghiera che dovrà assistere le norbelline di A2 quando si giocheranno le ultime speranze di permanenza in un campionato che non ha regalato slanci indimenticabili. Il grande giorno è fissato per sabato 21 aprile 2018 e il quartier generale dei play out sarà il Palatennistavolo di Terni.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Sabato 31 marzo 2018 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer ASD Tennistavolo Castel Goffredo 0 0

SAREBBE UN’IMPRESA..

Le campionesse d’Italia in carica giungono nel centro Sardegna con immutata superiorità. Infatti procedono come spaccasassi accumulando solo successi con la cinese Li Xiang imbattuta e la connazionale Tiang Jin (n. 2 nella classifica nostrana) che ha subito una sola sconfitta (da Veronica Mosconi). Del favoloso quartetto mantovano fanno parte anche la n. 3 d’Italia Chiara Colantoni (80%) e Loan Le Thi Hong (n. 9, 57,1%), in queste ore impegnate a Guadalajara nell’ITTF Challenge Spanish Open 2018.

Formazione tipo quella che si esibirà davanti al proprio pubblico, con Aleksandra Privalova (64,7%), Diana Styhar (58,8%), Anna Fornasari (7,1%). La zona play off dista due punti, ma l’avversaria da raggiungere e sorpassare (la Bagnolese), gioca in casa della penultima in classifica (Vallecamonica).

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di ritorno Sabato 31 marzo 2018 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Comuni del Guilcer ASD Tennistavolo Castel Goffredo 0 0

L’IMPORTANTE E’ COMBATTERE

Aspettando l’impietosa legge dei numeri, al trio giallo blu non resta che terminare il campionato con una patina di decoro. E di certo Romualdo Manna, l’ucraino Iurii Teteria e Maxim Kuznetsov non entreranno in campo rassegnati. All’andata la formazione castellana si impose col minimo sforzo con Marco Rech (78,9%) sempre pronto a non farsi sorprendere, e come lui anche Chen il cinese (55,6%) e Daniele Pinto (18,2%).