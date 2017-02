Tennistavolo Norbello: gare fondamentali

NORBELLO, 10 FEBBRAIO 2017 - SI VA AVANTI ALLA RICERCA DI PUNTI…

Giocarsi l’intera stagione in poche partite. Per le due ammiraglie giallo blu gli impegni del sabato sera hanno pressappoco una valenza da dentro o fuori. In formato casalingo gli uomini che sono alla ricerca del primo successo assoluto. Sarà seccante rivalersi proprio con una formazione conterranea, ma le leggi della sopravvivenza impongono cinismo e fermezza perché questo campionato non fa sconti a nessuno. Partita da ultima spiaggia anche per le donne che in Friuli Venezia Giulia si ritroveranno un’avversaria affamata di punti e decisa a riscattare la sconfitta dell’andata. Ci sarà da soffrire fuori e dentro i campi, in attesa di belle sorprese che sono sempre le benvenute.

Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno – Sabato 11 Febbraio 2017 - Ore 18:30

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Marcozzi Cagliari

PER L’OCCASIONE L’ISOLA DEI PONGISTI SI DIVIDE

Gustosità da derby, sapore di apprensione. Il terzetto locale ha dimostrato di non avere il coraggio di vincere. Questa è la volta buona per ingannare i bookmakers. Da Cagliari arriva un team che l’unico successo della stagione l’ha realizzato in trasferta, ospite del Lomellino. Come i padroni di casa ha poi incamerato due pareggi (oltre al derby, un 3 a 3 in casa con il Top Spin Messina). I suoi migliori cecchini viaggiano con la media del 50%: Stefano Tomasi (n. 10 d’Italia) e Alessandro Di Marino (n.17). Al 30 % staziona il talento internazionale Carlo Rossi (n. 23) e infine soltanto il 12,5% per il nigeriano Kazeem.

In casa Norbello Maxim Kuznetsov ha fatto vedere belle cose nell’ultimo match di Coppa Europea, dimostrando di volersi impegnare a fondo per riscattare i due insuccessi personali dell’andata patiti da Di Marino e Tomasi. Se anche Seun Ajetunmobi offrisse le stesse perle esibite sia con il Lomellino, sia a Cagliari, la panchina starebbe più tranquilla. E poi c’è sempre l’incognita Stanislav Golovanov che può fare di tutto e il contrario di tutto.

Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di ritorno – Sabato 11 Febbraio 2017 - Ore 17:00

Sede di gioco: Sgonico (TS)



C.S.D. ASK Kras Trieste - A.S.D. Tennistavolo Norbello

SI SALVI CHI PUO’

Sarebbe sufficiente un pari per avere comunque la permanenza in tasca. A condizione che nessuna delle due contendenti rimanga completamente all’asciutto nei rimanenti incontri. La formazione giuliana non lascerà nulla al caso, si gioca il match dell’anno e sarà sospinta dal suo caloroso pubblico. La più pericolosa, Martina Milic non conosce la parola vittoria dalla terza giornata d’andata quando riuscì a sgominare Marta Sarritzu. Quest’ultima perdette anche con Eva Carli che solo in un’altra circostanza ha potuto assaporare la stessa sensazione, opposta a Jamila Laurenti.

Leggermente migliori le medie delle norbellissime in considerazione del fatto che hanno prevalso all’andata, sebbene paghino i due punti di penalizzazione iniziali. La sino sarrabese Wei Jian e l’ucraina Diana Stiyar veleggiano al 33%, mentre non hanno ancora vinto le due quartesi Roberta Perna e Marta Sarritzu.

Serie B2 Maschile – Girone “G” Nazionale

Terza giornata di ritorno – Sabato 11 Febbraio 2017 - Ore 15:30

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - A.P.D. G. Castello ‘Di Cesare' Roma

L’EXPLOIT E’ DIETRO L’ANGOLO

Le acque limacciose della zona retrocessione sono salite fino alle ginocchia. E l’incontro previsto non aiuta certo a frenarne l’innalzamento dei livelli. Ma in questo caso Gbenga Kayode, Felice Leppori e Federico Concas non sono i tipi che si fasciano la testa prima del tempo, anche se gli avversari in questione occupano saldamente la piazza d’onore.

Serie D1 Maschile – Girone “B” Regionale

Terza giornata di ritorno – Sabato 11 Febbraio 2017 - Ore 16:00

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - T.T. Oristano Rosso



MOMENTI DI APPRENSIONE

Fallito il riaggancio della capolista Ghilarza, causa pareggio a Lanusei, il quartetto giallo blu ha in programma un match tutt’altro che facile. Considerando il non ottimo stato di forma di alcuni suoi giocatori, è lecito pensare ad un pronostico da tripla. Saranno della disputa Gabriele Aresu, Nazzaro Pusceddu, Antonello Ledda e Peppe Mele.

Serie D2 Maschile – Girone “B” Regionale

Seconda giornata di ritorno – Sabato 11 Febbraio 2017 - Ore 17:00

Sede di gioco: Oristano (OR)

T.T. Oristano Giallo - A.S.D. Tennistavolo Norbello



ARIECCOLI

Dopo una lunga pausa si riprende a giocare nel più piccolo girone del campionato. Sono attesi a Oristano i paralimpici Franco Sanna e Mauro Mereu, in compagnia del furterese Michele Bandinu.



Ufficio Stampa A.S.D. Tennistavolo Norbello – E-Mail: stampa@tennistavolonorbello.it

www.tennistavolonorbello.it (News, calendari e risultati sempre aggiornati!)

N.B. Per qualsiasi altra informazione potete visitare i siti ufficiali della Federazione, www.fitet.org per l’attività Nazionale e www.fitetsardegna.org per quella Regionale.